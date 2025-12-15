Συγκλονίζει ο Τέρι: «Μετά το χαμένο πέναλτι στη Μόσχα σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο»

Δεκαεπτά χρόνια μετά το χαμένο πέναλτι που έμεινε στην ιστορία, ο Τζον Τέρι αποκάλυψε πως έφτασε στο σημείο να θέλει να... αυτοκτονήσει, με τους συμπαίκτες του να τον σώζουν!

Μια απίστευτη ιστορία διηγήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα από τον χαμένο τελικό του Champions League το 2008, ο Τζον Τέρι. Ο εμβληματικός Άγγλος αμυντικός μίλησε σε podcast και προκάλεσε σοκ στο αγγλικό κοινό με τα όσα είπε.

Ήταν 22 Μαϊου, όταν η Τσέλσι έχανε στα πέναλτι τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, με τον ίδιο να είναι εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Τέρι γλίστρησε και -αναπόφευκτα- αστόχησε στην δική του εκτέλεση, με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι του Φαν Ντερ Σαρ, με τον Ανελκά επίσης να αστοχεί και τους ''Red Devils'' να σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία και έκανε «κόκκινο πανί» τον Άγγλο στόπερ.

Στο σήμερα, ο 45χρονος πλέον παλαίμαχος άσος, ανέφερε πως μετά τον τελικό έφτασε στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία, νιώθοντας υπεύθυνος για την ήττα της ομάδας του.

Μιλώντας στο podcast του Ρις Μένι, είπε: «Κοιτάζοντας πίσω, θα ήθελα πολύ εκείνη την εποχή να μιλήσω με κάποιον, γιατί θυμάμαι μετά τον αγώνα, όλοι επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και ήμουν στον 25ο όροφο στη Μόσχα, και απλά κοιτούσα έξω από το παράθυρο και έλεγα: "Γιατί; Γιατί;" .Δεν λέω ότι αν είχα αυτή την ευκαιρία θα πηδούσες, αλλά ξέρεις ότι σου περνούν πράγματα από το κεφάλι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή».

Ωστόσο, οι συμπαίκτες του φαίνεται πως έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να μη συμβεί μια τραγωδία και οι σκέψεις γίνουν πράξη.

«Τότε τα παιδιά ήρθαν και με κατέβασαν κάτω. Είναι εκείνες οι στιγμές που έχεις το «τι θα γινόταν αν;» Απλώς ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν είναι;» «Ακόμα και σήμερα, μου γυρίζει στο μυαλό. Έχει μαλακώσει σίγουρα με τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι όταν παίζεις και κάνεις αγώνες, σεζόν με τις σεζόν, το χωρίζεις λίγο σε κατηγορίες και το βάζεις κατευθείαν στο πίσω μέρος».