Τέρι: «Όνειρό μου να προπονήσω την Τσέλσι»

Ο άλλοτε αμυντικός και αρχηγός των «μπλε» αποκάλυψε πως το... τελευταίο του όνειρο είναι να καθίσει στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας, λέγοντας πως θα μπορούσε να ηγηθεί, όπως έκανε και ως παίκτης.

Υπηρέτησε την Τσέλσι από το πόστο -κυρίως- του κεντρικού αμυντικού για 17 συναπτά έτη, και 22 συνολικά, αν προσθέσουμε την παρουσία του και στις Ακαδημίες της ομάδας. Μέτρησε 717 συμμετοχές (67 γκολ, 27 ασίστ) κατακτώντας 15 τίτλους, μεταξύ των οποίων 5 Premier League και το Champions League του 2012 στο Μόναχο. Όλα αυτά, πριν αποχωρήσει το 2017 για την Άστον Βίλα, με τη φανέλα της οποίας «κρέμασε» τα παπούτσια του έναν χρόνο μετά.

Ο Τζον Τέρι, ένας από τους πιο εμβληματικούς Άγγλους στόπερ, που συνέχισε την πορεία του ως βοηθός προπονητή στη Βίλα και την Λέστερ, αποκάλυψε ποιο είναι το «τελευταίο» όνειρο που έχει.

Αυτό δεν είναι άλλο από το να καθίσει στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας, ως πρώτος προπονητής. «Για μένα, το μόνο πράγμα που μου λείπει είναι να γίνω προπονητής (της Τσέλσι). Είναι το τελευταίο μου όνειρο, έχω κάνει τα πάντα στην Τσέλσι», εμφανίστηκε να λέει κατά τη διάρκεια ενός βίντεο στα social media.

«Νομίζω ότι θα ήμουν ένας πολύ καλός προπονητής. Ως παίκτης αποσύρεσαι μετά από 22 χρόνια παιχνιδιού και μαθαίνεις 100% αρκετά για να ασχοληθείς με τη ''διοίκηση''. Θα ήθελα να ηγηθώ όπως έκανα (στα) αποδυτήρια και την ομάδα. Αυτό κάνω εδώ και 22 χρόνια, ξέρω ότι θα είμαι καλός σε αυτό. Θα έχω την ευκαιρία; Δεν είμαι σίγουρος...».