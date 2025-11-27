Το απίστευτο ρεκόρ του Μαρτινέλι στην Άρσεναλ!

Ένα απίστευτο στατιστικό καταγράφει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι κάθε φόρα που σκοράρει με την φανέλα της Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ υποδέχθηκε χθες (26/11) στο «Emirates» τη Μπάγερν Μονάχου στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 3-1, με τους «κανονιέρηδες» να φιγουράρουν πρώτοι στη βαθμολογία, ούσα η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει το απόλυτο 5/5, έχοντας «κλειδώσει» ουσιαστικά την πρώτη 8άδα.

Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Τίμπερ, Μαντουέκε και Μαρτινέλι, ενώ για τους Βαυαρούς ο 17χρόνος Καρλ ήταν ο μόνος που κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός με το γκολ αυτό που πέτυχε χθες έφτασε αισίως τα 50 τέρματα με την φανέλα της Άρσεναλ και συνέχισε μία παράδοση 49 αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα σε κάθε αναμέτρηση στην οποία σκόραρε ο Μαρτινέλι, η ομάδα του παράμεινε αήττητη, καταγράφωντας μάλιστα 41 νίκες και μόλις 9 ισοπαλίες.

Gabriel Martinelli has now scored in 50 games across all competitions for Arsenal and hasn’t lost a single one.



WWWDWDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDWWWWWWWWWDWWWDWWDWDWWW



Half a century unbeaten. 👀 pic.twitter.com/eoCKJ0cS7b November 26, 2025

Την φετινή χρόνια ο 24χρόνος διεθνής σε 13 αγώνες με τους «κανονιέρηδες» έχει πετύχει 5 γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ, ενώ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό (2-0).