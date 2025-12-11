Ο Μουρίνιο εξήγησε τον λόγο που δεν ξεκίνησε βασικό τον Παυλίδη!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο εξήγησε τον λόγο που δεν ξεκίνησε βασικό τον Παυλίδη στον αγώνα της Μπενφίκα με την Νάπολι.

Η Μπενφίκα υποδέχθηκε χθες (10/12) στο «Ντα Λουζ» την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και επικράτησε με σκορ 2-0 χάριν στα γκολ των Ρίος και Μπαρέιρο στο 20' και το 49 αντίστοιχα, μπαίνοντας για τα καλά πλέον στην διεκδίκηση για μία θέση στην τελική 24αδα της διοργάνωσης.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «αετών, Ζοζέ Μουρίνιο, συνεχάρη την ομάδα του για αυτήν την μεγάλη νίκη που θα της δώσει την ώθηση για την συνέχεια του θεσμού.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε και στην επιλογή του να αφήσει κάποιους βασικούς παίκτες εκτός αρχικής ενδεκάδας, όπως τον Αντόνιο Σίλβα και τον δικό μας Βαγγέλη Παυλίδη (αμφότεροι πέρασαν αλλαγή στο 76') και αντ΄αυτού να βάλει στις θέσεις τους τον Τόμας Αραούζο και τον Ιβάνοβιτς, με τον Πορτογάλο τεχνικό να εξηγεί πως αυτό ήταν μία κίνηση «στρατηγικής» και τίποτα περισσότερο

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, όλα όσα είχαμε προετοιμάσει έγιναν με τον σωστό τρόπο και νομίζω ότι οι παίκτες διάβασαν τέλεια το παιχνίδι. Έπαιξαν καλά, έδειξαν πνεύμα, συνοχή, ευφυΐα. Στη συνέχεια έδειξαν κλάση, αυτοπεποίθηση και κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τους χώρους που βρήκαμε. Προκαλέσαμε πολλά προβλήματα με τον Ιβάνοβιτς να μένει πίσω. Είναι μια σπουδαία νίκη που μας κρατάει στη μάχη. Τα επόμενα δύο παιχνίδια θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, εναντίον της Γιουβέντους και της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είμαστε ακόμα σε αυτό».

«Ίσως ο Παυλίδης έχει πολλά λεπτά στα πόδια του, παίζει συνεχώς. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι θέμα τακτικής. Ο αντίπαλος αμυνόταν man to man. Ο Παυλίδης είναι παίκτης που κινείται περισσότερο προς την μπάλα παρά μακριά από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να τρέξει προς τα πίσω», συμπλήρωσε ο 62χρόνος τεχνικός στην κάμερα της «Sport TV».