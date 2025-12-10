Το Gazzetta βλέπει τη «χημεία» ανάμεσα στον Χρήστο Μουζακίτη και τον Σαντιάγο Έσε και, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει τα πεπραγμένα τους κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

«Η κεντρική της ιδέα είναι να συγκεντρώνει πολλούς παίκτες στον άξονα και να επιτίθεται από εκεί. Δεν έχει πλάτος και ούτε καθαρό εξτρέμ. Ο σχηματισμός της θυμίζει περισσότερο ένα 4-2-2-2, οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει να έχει γεμάτο άξονα. Οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται από εκεί. Άμεσα και κάθετα».

Η ανάλυση της Καϊράτ Αλμάτι από τον Έλληνα κόουτς Άκη Βάβαλη στο Gazzetta λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα με τον Ολυμπιακό είχε αρκετά εύστοχα σημεία και αποκορύφωμα το παραπάνω, το οποίο αφορούσε τη φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού των Καζάκων.

Η εξαιρετική κατάρτιση των Πειραιωτών στη μεσαία γραμμή και η «χημεία» που έβγαλε ο Χρήστος Μουζακίτης με τον Σαντιάγο Έσε, έκαναν τους γηπεδούχους να... βραχυκυκλώσουν, με αμφότερους να κάνουν εξαιρετική εμφάνιση και να έχουν μεγάλο μερίδιο στην παρθενική νίκη της ομάδας στο Champions League (1-0).

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , σας παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εμφάνιση των δύο χαφ που δείχνουν να έχουν «κουμπώσει» σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.

Ο Έσε έβγαλε την «αργεντινίλα» και ο Μουζακίτης ανέβηκε το... σκαλί!

Μία από τις συνεχόμενες αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέχρι στιγμής στη σεζόν, ήταν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Ζευγάρια όπως το «Γκαρθία - Έσε» που ήταν από τα πιο συνηθισμένα ή κάποιο από τα: «Γκαρθία - Μουζακίτης», «Μουζακίτης - Σιπιόνι», «Έσε - Σιπιόνι», «Γκαρθία - Σιπιόνι», «Γκαρθία - Νασιμέντο», «Έσε - Νασιμέντο», «Σιπιόνι - Νασιμέντο», «Μουζακίτης - Νασιμέντο». Ακόμα και ο Τσικίνιο κατά τη διάρκεια αγώνων έχει γυρίσει πιο πίσω ως 8άρι.

Ωστόσο ο συνδυασμός του Σαντιάγο Έσε με τον Χρήστο Μουζακίτη πρόσφερε κάτι άλλο στο μάτι του Ισπανού προπονητή αλλά και στη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού. Κόντρα στον ΟΦΗ ήταν εντυπωσιακή και το δείγμα άκρως θετικό για την κατάληξη του διδύμου του άξονα.

Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει και το αντίστροφο, με τον Μουζακίτη σε πιο δημιουργικό ρόλο και τον Έσε περισσότερο ως «κόφτη» αλλά και τους δύο να υποστηρίζουν διπλό ρόλο στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό οφείλεται στην αλλαγή του στυλ παιχνιδιού των δύο παικτών.

Ο Σαντιάγο Έσε όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν ένας «σκύλος» με πολλά τρεξίματα, σε βαθμό κάποια από αυτά να είναι άσκοπα αλλά και χωρίς σωστή απόφαση στις μεταβιβάσεις του. Ένα ξεκάθαρο αργεντίνικο στυλ. Όμως όλο αυτό έφυγε από πάνω του και πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο χαφ που δεν πάει με τα... μούτρα σε κάθε μαρκάρισμα, κυκλοφορεί την μπάλα και αποτελεί βασικό κομμάτι στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Και από την άλλη ο Μουζακίτης άφησε πίσω την ταμπέλα του «μικρού» και πλέον παίζει όπως ένα βασικό μέλος του Ολυμπιακού. Το ταλέντο του περισσεύει. Μιλάμε για τον πρώτο Έλληνα Golden Boy όμως πλέον έχει την απαραίτητη ωριμότητα μέσα στο παιχνίδι του. Ζυγίζει τις φάσεις, μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες, καταναλώνει πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο και είναι το... κουμπιούτερο των Πειραιωτών στη μεσαία γραμμή. Και πάνω από όλα, πήρε υπέρ του το διάστημα που ο Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε στις πρώτες του επιλογές.

Σαντιάγο Έσε: Πιστός στη... διαταγή για πρέσινγκ

Τα έχουμε ξαναγράψει για το πόσο σημαντικός είναι ο Σαντιάγο Έσε σε αυτό που υποστηρίζει ο Μεντιλίμπαρ. Άπειρα τρεξίματα, δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή και πίεση στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Κόντρα στην Καϊράτ τα έκανε όλα, μαζί με την κυκλοφορία της μπάλας.

Ο Αργεντινός χαφ πήρε την μπάλα 68 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας συνολικά 55 πάσες, έχοντας εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας αφού βρήκε συμπαίκτη του τις 48 από αυτές (δηλαδή 87%) ενώ είχε και μία εύστοχη μεγάλη μπαλιά από τις τέσσερις που επιχείρησε.

Το heatmap του Σαντιάγο Έσε

Στο αμυντικό σκέλος, έδωσε 10 μονομαχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τις 5 από αυτές να βγαίνει νικητής ενώ είχε και τρεις μάχες στον αέρα με μία επιτυχημένη, δείγμα της έντονης παρουσίας του στο τρανζίσιον και με αστερίσκο ότι είχε δει την κίτρινη κάρτα από το 14ο λεπτό του ματς, το οποίο ήταν και το μοναδικό φάουλ που έκανε (!).

Αφήσαμε για το τέλος το ατού του Αργεντινού χαφ που δεν είναι άλλο από το πρέσινγκ ψηλά στην αντίπαλη περιοχή. Ο 24χρονος χαφ μέτρησε συνολικά 11 ανακτήσεις της μπάλας κατά τη διάρκεια του αγώνα με 7 από αυτές να είναι στο αντίπαλο μισό (!), δίνοντας τεράστιες βοήθειες στα κλεψίματα και χωρίς να αφήσει την Καϊράτ να κάνει το παιχνίδι της.

Χρήστος Μουζακίτης: Ο υπολογιστής με το αγγελικό... πρόσωπο

Ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατακτά το βραβείο Golden Boy Web. Η μισή... Ευρώπη στα πόδια του. Τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται και πλέον το ερχόμενο καλοκαίρι δείχνει καταλυτικό για τον 18χρονο χαφ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης δείχνει να έχει κουμπώσει τέλεια με τον Έσε στον άξονα, κάτι που φάνηκε κόντρα στον ΟΦΗ και επιβεβαιώθηκε με την Καϊράτ. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ήταν ένα «κομπιούτερ» στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, κάνοντας σχεδόν τα... πάντα.

Το heatmap του Χρήστου Μουζακίτη

Ο ίδιος «κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα και ήταν ο... μαέστρος που οργάνωνε το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» στην παγωμένη Αστάνα. Με 74 επαφές στη διάρκεια που αγωνίστηκε, ο Μουζακίτης μέτρησε 59 πάσες από τις οποίες οι 48 βρήκαν «ερυθρόλευκο», δηλαδή ένα ποσοστό κοντά στο 81%. Μάλιστα είναι ο παίκτης που ξεκινάει την επίθεση του γκολ, έχοντας μετατοπιστεί στα δεξιά, παίρνει πάνω του κάποιους παίκτες της Καϊράτ και έπειτα δίνει στον άξονα στον Ταρέμι για να βγάλει την κάθετη στον Ζέλσον και να γίνει το 0-1.

Έπειτα επιχείρησε οκτώ μεγάλες μπαλιές με τις μισές (4) να βρίσκουν συμπαίκτη του ενώ το απόλυτο είχε στις σέντρες (2/2) δημιουργώντας προϋποθέσεις για γκολ στον Ελ Καμπί, με τον «κέρβερο» Αναρμπέκοφ να απαντά . Σε ίδιο μήκος κύματος και οι ντρίμπλες του στη μεσαία γραμμή (2/2) ενώ συνολικά χρειάστηκε να δώσει 15 μονομαχίες, κερδίζοντας τις 10 (!).

Τέλος, όπως και ο Έσε, ο «Μούζα» βοήθησε πολύ στο πρέσινγκ, όντας πιο επιθετικογενής παίκτης από τον Αργεντινό, έχοντας συνολικά 17 ανακτήσεις σε όλο το γήπεδο και τις 13 από αυτές στο αντίπαλο μισό του αγωνιστικού χώρου, συμβάλλοντας στην υψηλή πίεση των «ερυθρολεύκων».

Το γεγονός ότι οι αριθμοί των δύο ποδοσφαιριστών ήταν κοντά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, επαληθεύει τη «χημεία» τους στη μεσαία γραμμή και δείχνει ότι ο Μεντιλίμπαρ βρήκε το δίδυμο που έψαχνε για τον άξονα του.