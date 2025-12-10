Βαθμολογία UEFA: Ελλάδα και Δανία οι κερδισμένες της αγωνιστικής στο Champions League

Ελλάδα και Δανία ήταν οι κερδισμένες της αγωνιστικής στο Champions League, μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και της Κοπεγχάγης.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το απόγευμα της Τρίτης την πρώτη του νίκη στο Champions League, στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Έτσι, η Ελλάδα κέρδισε σημαντικούς βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, κάτι που απόψε έκανε και η Δανία μετά τη νίκη της Κοπεγχάγης στην Ισπανία επί της Βιγιαρεάλ.

Η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου προσέφερε στη χώρα της 500 βαθμούς και την έστειλε στους 38.481, που την βοήθησαν να μειώσει ακόμα περισσότερο την απόστασή της από την 13η Νορβηγία.

Οι Νορβηγοί είδαν την Μπόντο Γκλιμτ να αποσπά ισοπαλία στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και να προσφέρει στη χώρα 250 βαθμούς που ουσιαστικά είναι αυτοί που την διατηρούν στην 13η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 44.300 ( 4/5)

11. Ελλάδα 41.713 (4/5)

12. Πολωνία 40.375 (4/5)

13. Νορβηγία 38.638 (2/4)

14. Δανία 38.481 (2/4)

15. Ελβετία 33.100 (3/5)