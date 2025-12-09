Έζησε στο Καζακστάν για περίπου έναν χρόνο ως προπονητής της Ζένις και αντιμετώπισε την Καϊράτ Αλμάτι τον περασμένο Μάιο. Ο Άκης Βάβαλης αναλύει στο Gazzetta την αντίπαλο του Ολυμπιακού αλλά και τις δυσκολίες να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες.

Δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν ζήσει και παίξει ή προπονήσει στο Καζακστάν. Άλλωστε δεν είναι και χώρα που συνηθίζει να δίνει χώρο σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό καθώς επενδύει σε ντόπιους ποδοσφαιριστές ή προπονητές, ωστόσο ο Άκης Βάβαλης είναι μία περίπτωση που έμεινε για σχεδόν έναν χρόνο στη χώρα.

Ο 40χρονος προπονητής από τις Σέρρες, που μεταξύ άλλων έχει προπονήσει ομάδες από τη Βουλγαρία, τη Σουηδία και το Κόσοβο, ήταν στην άκρη του πάγκου της Ζένις μέχρι και τον περασμένο Μάιο όταν αποχώρησε μετά από 30 παιχνίδια με απολογισμό 8 νίκες, 10 ισοπαλίες και 12 ήττες.

Μάλιστα, το τελευταίο του παιχνίδι στις 9 Μαϊου, ήταν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας και σε λίγες ώρες τίθεται αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στην «Astana Arena» για την 6η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Κόντρα στην προσεχή αντίπαλο των «ερυθρολεύκων», ο Έλληνας κόουτς είχε άλλες τρεις αναμετρήσεις κόντρα στους Καζάκους, με μία ισοπαλία για το πρωτάθλημα (1-1) και μία τρελή κούρσα στο κύπελλο όπου στα ημιτελικά, νίκησε στο πρώτο ματς με 2-0, ηττήθηκε με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς και στη διαδικασία των πέναλτι ήρθε η πρόκριση με το τελικό 3-2.

Φυσικά υπάρχει μία τρομερή ιστορία με τον τερματοφύλακα Τεμιράλν Αναρμπέκοφ. Ο 22χρονος πορτιέρε ήταν δανεικός στη Ζένις από την Καϊράτ με τον Βάβαλη στον πάγκο και εξελίχθηκε σε ήρωα της ομάδας. Παρότι η Ζένις έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο βάση της ρήτρας που υπήρξε με την Καϊράτ, ο Καζάκος πορτιέρε απέκρουσε τρία πέναλτι και χάρισε στην ομάδα ιστορική πρόκριση. Αυτός ο τερματοφύλακας θα τεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο φιναλίστ του Κυπέλλου του Καζακστάν μίλησε στο Gazzetta, έβγαλε στυλό και χαρτί και ανέλυσε την Καϊράτ Αλμάτι, τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται προσοχή, τα τρωτά σημεία που πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός και οι δυσκολίες να παίζεις σε τέτοιες καιρικές συνθήκες.

Αρχικά, θα ήθελα να μου πεις για τις καιρικές συνθήκες και πόσο θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό.

«Κοίτα, ο καιρός έχει μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Στο Καζακστάν για αρκετούς μήνες υπάρχει κρύο και χιόνι. Στην Αστάνα το γήπεδο είναι κλειστό από πάνω και τα καιρικά φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν τον αγωνιστικό χώρο, ενώ η θερμοκρασία δεν έχει καμία σχέση με αυτήν έξω από το γήπεδο. Δηλαδή μπορεί την ώρα του αγώνα να έχει -20 απέξω, μέσα στο γήπεδο όμως θα είναι στους μηδέν περίπου. Οπότε, με βάση όλα αυτά, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστεί από τον καιρό. Η αίσθηση στο γήπεδο θα είναι σαν παίζει στην επαρχία τον χειμώνα».

Οι παίκτες της Καϊράτ είναι συνηθισμένοι ωστόσο σε τέτοιες συνθήκες.

«Ναι, είναι συνηθισμένοι και ειδικά η Καϊράτ καθώς παίζουν σε ανοιχτό γήπεδο. Οπότε αγωνίζονται και με κρύο και στο χιόνι και με βαρύ αγωνιστικό χώρο αν και ο καιρός δεν είναι τόσο κρύος όσο στην Αστάνα καθώς είναι πιο νότια η πόλη. Επίσης στην ομάδα έχουν και Λευκορώσους που γνωρίζουν σε τέτοιες συνθήκες από τη χώρα τους».

Πέρα από αυτό με τον καιρό, ποια είναι η μεγαλύτερη εξωαγωνιστική δυσκολία για τον Ολυμπιακό;

«Για εμένα αρχικά είναι πολύ σωστό που πήγε δύο μέρες πριν στην Αστάνα. Η κούραση από το πολύωρο ταξίδι θα ήταν σημαντικός παράγοντας αλλά με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός το απέφυγε. Τώρα το μόνο που έχει είναι ο αγωνιστικός χώρος, ωστόσο να σου εξηγήσω. Πρόκειται για τεχνητό χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν στη Μπόντο Γκλιμτ, είναι πολύ καλύτερος, πιο κοντά σε φυσικό χορτάρι. Έχει τις παγίδες του εννοείται, θέλει προσοχή και προσαρμογή αλλά για τον Ολυμπιακό δεν θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο πρόβλημα»

Πάμε στο αγωνιστικό σκέλος. Ποιο είναι το τρωτό σημείο της Καϊράτ στο οποίο πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός;

«Υπάρχουν δύο σημεία για να χτυπήσει ο Ολυμπιακός και έχει να κάνει με τον τρόπο που θα παίξει η Καϊράτ. Αρχικά, αν η Καϊράτ παίξει με οργανωμένη άμυνα, τότε ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να επιτεθεί στην αριστερή της πλευρά. Ο αριστερός ακραίος μπακ της έχει αρκετά προβλήματα αμυντικά και συνήθως δεν έχει βοήθειες από τον αντίστοιχο εξτρέμ της πλευράς. Εκεί είναι το αδύναμο σημείο της Καϊράτ στην άμυνα.

Το δεύτερο σημείο είναι όταν η ομάδα ανεβαίνει ψηλά. Έχει αργό κεντρικό δίδυμο, τα ακραία μπακ ανεβαίνουν αρκετά και υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στους στόπερ και τους μπακ. Στο αμυντικό τρανζίσιον θα έχει θέμα η Καϊράτ και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει χώρους, κάτι που αποτελεί και φιλοσοφία του προπονητή. Θεωρώ ότι η Καϊράτ στην αρχή θα προσπαθήσει να παίξει έτσι για να εκμεταλλευτεί την έδρα της και το γεγονός ότι παίζει σε τεχνητό χλοοτάπητα. Μετά τα πρώτα 10-15 λεπτά, η Καϊράτ θα γυρίσει σε low block άμυνα και θα προσπαθήσει να βρει αντεπιθέσεις».

Με τους Σατπάεφ και Άραντ εκτός, ποιος άλλος παίκτης είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Ολυμπιακό;

«Η Καϊράτ είναι ομάδα του συνόλου. Έχει έναν κορμό που είναι καιρό μαζί, με λίγες προσθήκες και έχει δοθεί έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι. Αν πρέπει να σταθώ σε πρόσωπα, έχω δύο περιπτώσεις στο μυαλό μου. Ο ένας είναι ο Βάλερι Γκρομίκο. Ένας χαφ που παίζει περισσότερο ως εξτρέμ αλλά με την έννοια του εσωτερικού χαφ. Επικίνδυνος με σουτ από μακριά, γρήγορος, δυνατός και ποιοτικός παίκτης. Ο δεύτερος είναι με ερωτηματικό γιατί είχε σοβαρό τραυματισμό και τώρα επανέρχεται σιγά-σιγά. Είναι ο Γκιόργκι Ζάρια. Είναι μεσοεπιθετικός και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Καϊράτ. Σχεδόν μόνος του της έδωσε το πρωτάθλημα και για εμένα είναι από τους πιο επικίνδυνους παίκτες. Έχει πολύ καλά πόδια, κάνει σουτ από μακριά, είχε άμεση σχέση σε πολλά γκολ με τις εκτελέσεις των κόρνερ και των φάουλ. Γενικά στις στημένες φάσεις είναι εξαιρετικός εκτελεστής».

Ποιος είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Καϊράτ;

«Η κεντρική της ιδέα είναι να συγκεντρώνει πολλούς παίκτες στον άξονα και να επιτίθεται από εκεί. Δεν έχει πλάτος και ούτε καθαρό εξτρέμ. Ο σχηματισμός της θυμίζει περισσότερο ένα 4-2-2-2, οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει να έχει γεμάτο άξονα. Οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται από εκεί. Άμεσα και κάθετα. Όταν η Καϊράτ είναι σε αντεπίθεση, κινούνται στην πλάτη της άμυνας καθώς έχει 2-3 παίκτες που διαθέτουν ταχύτητα και κινούνται σε τέτοιους χώρους. Δεν πιστεύω να κάνουν build up από τη στιγμή που θα πιέζει ο Ολυμπιακός».

Τι δεν πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός;

«Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποφύγει τις σέντρες γιατί οι δύο στόπερ στην άμυνα είναι εξαιρετικοί στο ψηλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί ανάμεσα στο κενό μεταξύ του στόπερ και του ακραίου μπακ. Επίσης στις στημένες φάσεις, η Καϊράτ έχει μεγάλο πρόβλημα, έχει δεχτεί πολλά γκολ και είναι κλειδί για τον Ολυμπιακό να τα εκμεταλλευτεί».

Αν ήσουν ο Μεντιλίμπαρ, τι θα έκανες για να πάρεις τη νίκη σε αυτό το ματς;

«Δύσκολη ερώτηση (γέλια). Για εμένα θα ήταν κλειδί να αγωνιστεί ο Τσικίνιο. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι κατάσταση είναι όμως είναι ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής για να κάνει αυτό που σου είπα πιο πριν. Είναι ένας παίκτης που ξέρει να κινείται ανάμεσα στον στόπερ και τον μπακ και θεωρώ τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να διαταράξει το αμυντικό μπλοκ της Καϊράτ. Αυτός ο παίκτης θα κάνει τη διαφορά και δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετούσε τον Ολυμπιακό να παίξει με δύο φορ».

Ποια είναι η πρόβλεψη σου για το παιχνίδι;

«Θεωρώ φαβορί τον Ολυμπιακό. Η Καϊράτ έχει δύο μεγάλες απώλειες από την εντεκάδα της και έλλειψη ρυθμού καθώς δεν έχει πρωτάθλημα και θεωρώ στη διάρκεια του αγώνα θα της βγει. Ο Ολυμπιακός έστω και δύσκολα, θεωρώ θα κάνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα».

Τέλος, θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει το 3x3 και να περάσει;

«Είναι κάτι μακροπρόθεσμο που δεν πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Με τις εμφανίσεις που έχει κάνει έως τώρα, μπορεί να κάνει το 3x3 θεωρώ αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάξει την Καϊράτ. Το πιο σημαντικό να είναι να κοιτάξει το κάθε ματς ξεχωριστά, βήμα-βήμα που λέμε. Αν νικήσει την Καϊράτ, τότε προχωράει στο επόμενο, αν δεν το κάνει, τότε δεν έχει ουσία να σκέφτεται για το 3x3.»