Ματς «καριέρας» λέγεται αυτό που έκανε ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ κόντρα στον Ολυμπιακό και το Gazzetta σας παρουσιάζει μία ιδιαίτερη «ελληνική» ιστορία πίσω από την καθιέρωση του 22χρονου πορτιέρε.

Η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο League Phase του Champions League είναι γεγονός. Η παγωμένη Αστάνα δεν στάθηκε εμπόδιο στους Πειραιώτες και με σκορ 1-0 επικράτησαν της Καϊράτ Αλμάτι, ξαναμπήκαν δυναμικά στο... κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Για να γίνει αυτό, ωστόσο, χρειάστηκε η ποιότητα του Ζέλσον, λίγη τύχη και η απόδειξη ότι ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ δεν είναι... εξωγίηνος. Ο 22χρονος πορτιέρε έκανε ματς-καριέρας. Στην κυριολεξία. Και εφόσον δεν είχε δεχθεί και το γκολ, ίσως θα ήταν η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση τερματοφύλακα σε αγώνα του League Phase.

Συνολικά έκανε οκτώ αποκρούσεις, έβγαζε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες των παικτών του Ολυμπιακού οι οποίοι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν σταματούσε να «κεραυνοβολούν» την αντίπαλη εστία.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει μία ιδιαίτερη ιστορία πίσω από την καθιέρωση του Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η οποία έχει ελληνικό... άρωμα και σίγουρα μεγάλη δόση ρομαντισμού με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο που ανέλυσε την Καϊράτ λίγες ώρες πριν τη σέντρα, τον Άκη Βάβαλη.

Ο δανεισμός, το πρόστιμο και η τρελή πρόκριση

Με τον Βαντίμ Ουλιάνοφ στη θέση του βασικού, η Καϊράτ Αλμάτι αποφάσισε τον Γενάρη του 2024 να παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο τον Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ στην Ζένις. Ένα 20χρονο παιδί που είχε όλα τα χαρακτηριστικά για λαμπρό μέλλον όμως έπρεπε να πάρει συμμετοχές στα πόδια του και η ομάδα του Έλληνα προπονητή, Άκη Βάβαλη, ήταν η κατάλληλη.

Αν και στην αρχή ήταν στον πάγκο, σύντομα σκαρφάλωσε στην κορυφή της ιεραρχίας και έγινε βασικό στέλεχος στα πλάνα του 38χρονο κόουτς. Εκείνη τη σεζόν πρόλαβε να αγωνιστεί σε 14 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με απολογισμό 15 γκολ παθητικό και 3 ανέπαφες εστίες σε αυτό το διάστημα. Ωστόσο το αποκορύφωμα, ήταν στα ημιτελικά του Κυπέλλου της χώρας.

Αντίπαλος είναι η... Καϊράτ και στον πρώτο αγώνα, η Ζένις κέρδισε με 2-0 και πήρε μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό του θεσμού. Σε εκείνο το ματς ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ δεν έπαιξε, όπως και στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος καθώς υπήρχε σχετικός όρος στον δανεισμό του, που ανέφερε ότι δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα που ανήκει.

Όμως στη ρεβάνς, πάρθηκε μία πρωτόγνωρη απόφαση. Ο Έλληνας προπονητής και οι συνεργάτες του, σε συνεννόηση με τη διοίκηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν κανονικά τον νεαρό τερματοφύλακα με αποτέλεσμα να πληρώσουν ένα σημαντικό ποσό ως πρόστιμο στην Καϊράτ. Ένα κόστος που αποδείχθηκε ελάχιστο μπροστά σε μία ιστορική πρόκριση του συλλόγου στον τελικό του κυπέλλου.

Η ομάδα από το Αλμάτι βρήκε τα δύο γκολ που χρειαζόταν και οδήγησε το ματς στην παράταση και από εκεί στη διαδικασία των πέναλτι. Ο 21χρονος τερματοφύλακας φόρεσε τη στολή του... ήρωα και πιάνοντας τρεις εκτελέσεις (!), πρόσφερε απλόχερα ένα εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της σεζόν στη Ζένις αλλά και στον ίδιο, μία θέση στο ρόστερ της Καϊράτ για την επόμενη σεζόν.

Ο τραυματισμός του Ζαρούτσκι και η μοίρα των πέναλτι στο ίδιο γήπεδο!

Με την επιστροφή του στην Αλμάτι, τίποτα δεν ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα. Ναι μεν, αναδείχθηκε πρωταθλητής της χώρας, ωστόσο με την παρουσία του 32χρονου Ζαρούτσκι, ο νεαρός τερματοφύλακας πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις δέκα ματς πρωταθλήματος με αρκετά καλούς αριθμούς (5 γκολ παθητικό και 7 ανέπαφες εστίες).

Η ευκαιρία που περίμενε όμως, ήρθε και μάλιστα από το πουθενά. Στα play off του Champions League κόντρα στη Σέλτικ, η Καϊράτ αναδείχθηκε ισόπαλη με 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Σκωτία όμως στο 75ο λεπτό, ο Ζαρούτσκι έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Ο 22χρονος πορτιέρε πήρε τη θέση στον αγωνιστικό, κράτησε περίπου 20 λεπτά ανέπαφη την εστία του και πήρε τη φανέλα βασικού στη ρεβάνς στο Καζακστάν. Παρά το... σφυροκόπημα των Σκωτσέζων, το 0-0 παρέμεινε μέχρι τη συμπλήρωση των 90 λεπτών αλλά και του έξτρα χρόνου της παράτασης. Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι και στην εστία όπου πριν λίγους μήνες, ο Αναρμπέκοφ είχε αποκλείσει την ίδια του την ομάδα.

Και εδώ φαίνεται το παιχνίδι της... μοίρας. Ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε τρία πέναλτι (!) και παρότι ο Γκρόμικο αστόχησε στην πρώτη εκτέλεση, η Καϊράτ πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στο League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της με νίκη 3-2 στα πέναλτι.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός στο πιγούνι

Όλα κυλούσαν ονειρικά για τον 22χρονο τερματοφύλακα. Και ο ίδιος περίμενε πως και πως το ντεμπούτο του στο Champions League με τα δύο πρώτα ματς να είναι κόντρα σε Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, όπως λέει και ο λαός, «όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει».

Μόλις τέσσερις μέρες την πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στο 13ο λεπτό στο ματς με την Ακτόμπε, το γήπεδο παγώνει. Σε μία μονομαχία στον αέρα, ένας παίκτης των φιλοξενούμενων χτυπάει με τον αγκώνα του τον Αναρμπέκοφ και εκείνος πέφτει στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπο του και με έντονους πόνους.

Οι εξετάσεις έδειξαν ράγισμα και ο ταλαντούχος κίπερ έμεινε εκτός για περίπου έναν μήνα, χάνοντας τα δύο πρώτα παιχνίδια του Champions League, δύο παιχνίδια από το πρωτάθλημα (το ένα κόντρα στη Ζένις) και τη κλήση στην εθνική ομάδα του Καζακστάν. Ωστόσο στην επιστροφή του, έδειξε πόσο πολύ έλειψε, ειδικά στην Ευρώπη.

Στα δύο πρώτα ματς, η Καϊράτ είχε δεχθεί εννιά γκολ (!) (1-4 από Σπόρτινγκ και 0-5 από Ρεάλ) και από την ημέρα που επέστρεψε, έχει δεχθεί έξι σε τέσσερα ματς κόντρα σε Πάφο (0-0), Ίντερ (1-2), Κοπεγχάγη (2-3) και Ολυμπιακό (0-1). Σε αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να ανέβει στην 3η θέση με τις περισσότερες αποκρούσεις στο φετινό Champions League (27 συνολικά)

Η αδιανόητη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό που μπορεί να του φέρει μέχρι και... μεταγραφή!

Και φτάνουμε στο απόγευμα της Τρίτης (9/12). Ο Ολυμπιακός έπαιζε το... τελευταίο του χαρτί για να αποκτήσει ελπίδες πρόκρισης στο Champions League σε ένα ιδιαίτερο γήπεδο όπως αυτό του Astana Arena και με ασυνήθιστες συνθήκες (μέχρι και -22 βαθμοί κελσίου).

Στον αγωνιστικό χώρο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δημιουργήσει μονόλογο κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί προς την αντίπαλη εστία, όμως εκεί βρήκαν μπροστά τους το... τείχος που λέγεται Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ.

Ο Καζάκος τερματοφύλακας ήταν απλά εντυπωσιακός. Δεν είναι τυχαίο που η UEFA τον επέλεξε MVP της αναμέτρησης παρά την ήττα και όπως είπαμε και παραπάνω, αν ο Ζέλσον δεν είχε σκοράρει, ίσως θα ήταν η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση πορτιέρε στο League Phase.

Συνολικά έκανε οκτώ σπουδαίες αποκρούσεις απέναντι στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και η κάθε μία, με τη δική της δυσκολία, παρουσιάζοντας όλα τα χαρακτηριστικά του. Ας τα δούμε.

18' - Εξ επαφής σκαστή κεφαλιά (!) του Ελ Καμπί, με τρομερά ρεφλέξ απέκρουσε σε κόρνερ.

- Εξ επαφής σκαστή κεφαλιά (!) του Ελ Καμπί, με τρομερά ρεφλέξ απέκρουσε σε κόρνερ. 22' - Υπέροχο σουτ του Ελ Καμπί έξω από την περιοχή, εκτίναξη και κόρνερ από τον Αναρμπέκοφ.

- Υπέροχο σουτ του Ελ Καμπί έξω από την περιοχή, εκτίναξη και κόρνερ από τον Αναρμπέκοφ. 40 ' - Ο Ελ Καμπί παίρνει την μπάλα στην περιοχή μόνος του και από θέση βολής αλλά ο Αναρμπέκοφ αποκρούει ξανά εντυπωσιακά.

' - Ο Ελ Καμπί παίρνει την μπάλα στην περιοχή μόνος του και από θέση βολής αλλά ο Αναρμπέκοφ αποκρούει ξανά εντυπωσιακά. 60 ' - Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, ο 22χρονος πορτιέρε απέκρουσε με γροθιές

' - Μακρινό σουτ του Τσικίνιο, ο 22χρονος πορτιέρε απέκρουσε με γροθιές 75 ' - Ο Ταρέμι πατάει περιοχή από πλάγια θέση, πλασάρει με αντίθετο πόδι από πολύ κοντά αλλά ο Αναρμπέκοφ κατάφερε να την αποκρούσει όσο έπρεπε για να πάει στο δοκάρι η μπάλα.

' - Ο Ταρέμι πατάει περιοχή από πλάγια θέση, πλασάρει με αντίθετο πόδι από πολύ κοντά αλλά ο Αναρμπέκοφ κατάφερε να την αποκρούσει όσο έπρεπε για να πάει στο δοκάρι η μπάλα. 75 ' - Δευτερόλεπτα μετά, ο Μουζακίτης έκανε τη σέντρα, ο Ελ Καμπί από εξ επαφής κάνει την καρφωτή κεφαλιά αλλά ο Καζάκος έχει ξανά την απάντηση.

' - Δευτερόλεπτα μετά, ο Μουζακίτης έκανε τη σέντρα, ο Ελ Καμπί από εξ επαφής κάνει την καρφωτή κεφαλιά αλλά ο Καζάκος έχει ξανά την απάντηση. 79 ' - Αντεπίθεση του Ολυμπιακού, ο Ελ Καμπί παίρνει την μπάλα στην περιοχή ανενόχλητος αλλά το πλασέ του σταμάτησε στον Καζάκο και στο οριζόντιο δοκάρι.

' - Αντεπίθεση του Ολυμπιακού, ο Ελ Καμπί παίρνει την μπάλα στην περιοχή ανενόχλητος αλλά το πλασέ του σταμάτησε στον Καζάκο και στο οριζόντιο δοκάρι. 90+1' - Ο Στρεφέτσα δημιουργεί χώρο στον εαυτό του, εκτελεί αλλά ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ είναι παρών και αποκρούει σε κόρνερ.

Εμφάνιση... καριέρας από τον 22χρονο πορτιέρε, για τον οποίο όλοι γράφουν στην Ευρώπη μετά από εκείνο το ματς και ο Γενάρης αναμένεται να είναι «καυτός» για τον ίδιο, μιας και το συμβόλαιο του εκπνέει τον Δεκέμβρη του 2027.