Στον κόσμο τους πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν μαζί τη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 73' πέρασε νικηφόρα από το Καζακστάν επικρατώντας με 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι και πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League διατηρώντας τις ελπίδες του για πρόκριση.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγαν στον κόσμο τους και πανηγύρισε μαζί του το διπλό.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού την ίδια ώρα μιλώντας στην Cosmote TV έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του για τη συλλογική τους δουλειά που έφερε αυτή τη νίκη στο μακρινό Καζακστάν.