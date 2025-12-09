Καϊράτ - Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των Πειραιωτών με τον κόσμο τους
Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 73' πέρασε νικηφόρα από το Καζακστάν επικρατώντας με 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι και πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League διατηρώντας τις ελπίδες του για πρόκριση.
Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγαν στον κόσμο τους και πανηγύρισε μαζί του το διπλό.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού την ίδια ώρα μιλώντας στην Cosmote TV έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του για τη συλλογική τους δουλειά που έφερε αυτή τη νίκη στο μακρινό Καζακστάν.
