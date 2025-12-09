Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για Καϊράτ, βασικός ο Ποντένσε
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Καϊράτ. Βασικοί ξεκινούν και ο Μουζακίτης και ο Ποντένσε. Η διάταξη των Πειραιωτών για αυτόν τον αγώνα της League Phase του Champions League: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο.
Ο πάγκος των Πειραιωτών: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης και Ταρέμι.
