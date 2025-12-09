Προβλημάτων συνέχεια για τον Τσάμπι Αλόνσο, που είδε τον Κιλιάν Μπαπέ να απουσιάζει από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενόψει του κρίσιμου ματς με τη Σίτι (10/12, 22:00.

Δεν λένε να τελειώσουν τα προβλήματα για τον Τσάμπι Αλόνσο, είτε αυτά αφορούν το μέλλον του στον πάγκο της «βασίλισσας», είτε το αγωνιστικό σκέλος, με τον Κιλιάν Μπαπέ να προστίθεται στη λίστα των τραυματιών.

Ο Γάλλος στράικερ δεν έδωσε το «παρών» στην σημερινή (9/12), τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει του κρίσιμου εντός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο 26χρονος έχει ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι που ενδεχομένως να κρίνει το μέλλον του προπονητή του στον πάγκο των «Μερένγκχες».

Ο Αλόνσο παίζει τη... ζωή του απέναντι στους «πολίτες», όπως γράφουν οι Ισπανοί και σίγουρα δεν θα ήθελε να δει και τον Γάλλο να προστίθεται στη μακρά λίστα των απουσιών. Ήδη σε αυτή βρίσκονται οι Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Αλάμπα και Μεντί, ενώ πολύ δύσκολα θα αγωνιστούν και οι Καμαβινγκά, Χάουσεν.