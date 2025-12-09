Youth League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Το γκολ των Καζάκων για το 1-0 (vid)
Ο Μπαγκντάτ με φοβερή ατομική ενέργεια και εκτέλεση έκανε το 1-0 για τους νέους της Καϊράτ Αλμάτι κόντρα στους νέους του Ολυμπιακού, στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής του Youth League.
Ο Μπιρκουμάνοφ έκλεψε την μπάλα στα όρια της μικρής περιοχής των Ερυθρόλευκων, πάσαρε στον Μπαγκντάτ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε εξ επαφής και κατάφερε να βρει δίχτυα και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του ήδη από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης.
Το γκολ της Καϊράτ:
