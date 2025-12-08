Ολυμπιακός: Mέσα στην Astana Arena με... κοντομάνικο και έξω χιονιάς!
Astana Arena σε σχέση με την Αστάνα έξω; Άλλος κόσμος. Πραγματικά καμία σχέση. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Καϊράτ - Ολυμπιακός είχε εσωτερικά πολύ καλές συνθήκες και φυσικά την κλειστή του οροφή. Έξω χρειάστηκε μόνο λίγη ώρα για να καταλάβει κανείς τη διαφορά του γηπέδου της Αστάνα με τον... χιονιά που επικρατεί στην πόλη.
Μάλιστα η πτώση της θερμοκρασίας έγινε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το κρύο είναι τσουχτερό και προφανώς οι εξωτερικές συνθήκες δεν είναι εύκολες για κανέναν. Θυμίζουμε πως την ημέρα του αγώνα υπάρχει αναφορά ακόμα και για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους -21 βαθμούς Κελσίου. Είναι φυσικά και χαρακτηριστικά τα πλάνα του Gazzetta έξω από το γήπεδο της Άστανα.
❄️🇰🇿 Πολύ χιόνι και τσουχτερό κρύο στην «Astana Arena» μια μέρα πριν το Καϊρατ - Ολυμπιακός— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 8, 2025
📍Αποστολή στο Καζακστάν: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/08GPGyn1Q7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.