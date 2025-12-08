Την ώρα που ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση σε πολύ καλές συνθήκες στην Astana Arena έξω το κρύο ήταν τσουχτερό και είχε χιονόπτωση. Αστάνα, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Astana Arena σε σχέση με την Αστάνα έξω; Άλλος κόσμος. Πραγματικά καμία σχέση. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Καϊράτ - Ολυμπιακός είχε εσωτερικά πολύ καλές συνθήκες και φυσικά την κλειστή του οροφή. Έξω χρειάστηκε μόνο λίγη ώρα για να καταλάβει κανείς τη διαφορά του γηπέδου της Αστάνα με τον... χιονιά που επικρατεί στην πόλη.

Μάλιστα η πτώση της θερμοκρασίας έγινε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το κρύο είναι τσουχτερό και προφανώς οι εξωτερικές συνθήκες δεν είναι εύκολες για κανέναν. Θυμίζουμε πως την ημέρα του αγώνα υπάρχει αναφορά ακόμα και για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους -21 βαθμούς Κελσίου. Είναι φυσικά και χαρακτηριστικά τα πλάνα του Gazzetta έξω από το γήπεδο της Άστανα.