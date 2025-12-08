Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκι Χάγιεν ανακοίνωσε η Μπριζ, τον προπονητή με τον οποίο ο Χρήστος Τζόλης έκανε... παπάδες.

Ο Νίκι Χάγιεν πήρε τον Χρήστο Τζόλη ως υποσχόμενο νέο από τη β' κατηγορία της Γερμανίας και τον έκανε ένα από τα πιο... hot ονόματα της Ευρώπης στη θέση του. Ωστόσο, οι δυο τους δεν θα συνεχίσουν να συνεργάζονται.

Κι αυτό διότι η Μπριζ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Βέλγου κόουτς. Σύμφωνα με τα media του Βελγίου, ο Χάγιεν δεν ήταν ευχαριστημένος από την ποιότητα του ρόστερ του μετά τις καλοκαιρινές πωλήσεις (Ντα Κάιπερ, Γιασάρι κ.α) και αυτό δημιούργησε ένταση εντός του συλλόγου, η οποία, μετά από τα άσχημα αποτελέσματα του τελευταίου καιρού, αναπόφευκτα οδήγησε στο σπάσιμο του γυαλιού και την απόλυση του 45χρονου.

Ο Χάγιεν σε δύο περίπου χρόνια πανηγύρισε ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο με την Μπριζ και βοήθησε σημαντικά το club να εξελίξει τα ταλέντα του και να παίξει σερί χρονιές στο Champions β.

Με τη βοήθειά του, ο Χρήστος Τζόλης έγινε πρωταγωνιστής στην Μπριζ και έγραψε «τρελά νούμερα». Υπό τις οδηγίες του, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μέτρησε 30 γκολ και 29 ασίστ σε 83 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Διάδοχος του Χάγιεν στην Μπριζ θα είναι ο Ιβάν Λέκο, όπως ανακοίνωσε το club.