Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Άρνε Σλοτ πήρε την απόφαση να «κόψει» τον Αιγύπτιο, ως επακόλουθο των δηλώσεων του τελευταίου, μετά το παιχνίδι με τη Λιντς (6/12).

Εκτός αποστολής και όχι για αγωνιστικούς λόγους, μένει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ενόψει του αυριανού (9/12, 22:00) αγώνα της Λίβερπουλ στην Ιταλία με την Ίντερ, για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Όπως προκύπτει από πολλαπλά ρεπορτάζ, ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε να «κόψει» τον Αιγύπτιο, ως συνέχεια των δηλώσεων του τελευταίου, μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λιντς (6/12).

Ο «Φαραώ» ουσιαστικά... επιτέθηκε τόσο στον Ολλανδό τεχνικό, όσο και στον ίδιο τον σύλλογο για την αντιμετώπιση που λαμβάνει, με τα σενάρια αποχώρησής του ακόμη και τον Ιανουάριο να φαντάζουν πλέον υπαρκτά.

Έχοντας την πλήρη στήριξη της διοίκησης των ''Reds'', ο Σλοτ αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον 33χρονο, σε μια κίνηση που ουσιαστικά σημαίνει το φινάλε (;) του Σαλάχ με την κόκκινη φανέλα.