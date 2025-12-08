Σαλάχ: Ο Σλοτ τον αφήνει εκτός αποστολής για το ματς με την Ίντερ
Εκτός αποστολής και όχι για αγωνιστικούς λόγους, μένει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ενόψει του αυριανού (9/12, 22:00) αγώνα της Λίβερπουλ στην Ιταλία με την Ίντερ, για την 6η αγωνιστική του Champions League.
Όπως προκύπτει από πολλαπλά ρεπορτάζ, ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε να «κόψει» τον Αιγύπτιο, ως συνέχεια των δηλώσεων του τελευταίου, μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λιντς (6/12).
Ο «Φαραώ» ουσιαστικά... επιτέθηκε τόσο στον Ολλανδό τεχνικό, όσο και στον ίδιο τον σύλλογο για την αντιμετώπιση που λαμβάνει, με τα σενάρια αποχώρησής του ακόμη και τον Ιανουάριο να φαντάζουν πλέον υπαρκτά.
Έχοντας την πλήρη στήριξη της διοίκησης των ''Reds'', ο Σλοτ αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον 33χρονο, σε μια κίνηση που ουσιαστικά σημαίνει το φινάλε (;) του Σαλάχ με την κόκκινη φανέλα.
🚨🔴 Exclusive Moahmed Salah out of Liverpool squad. He is not travelling to Italy for the game against Inter. Decision made by the board and Arne Slot pic.twitter.com/fFVm6ehxxw— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 8, 2025
