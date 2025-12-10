Η Λίβερπουλ άφησε στο... Νησί τα θέματα με Σαλάχ, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ιντερ (1-0) και μπήκε ξανά στην οκτάδα. Σπουδαίες νίκες για Αταλάντα, Ατλέτικο.

Σαλάχ και διαδοχικές γκέλες έκαναν το κλίμα άσχημο, η Λίβερπουλ πήγε στο Μιλάνο με την... πλάτη στον τοίχο, ωστόσο κόντρα στην Ίντερ κατάφερε να δώσει απαντήσεις. Οι Reds χάρη στο γκολ του Σόμποσζλαϊ στο τέλος πέτυχαν την τέταρτη νίκη τους στη League Phase, έφτασαν τους Νερατζούρι και μπήκαν στην πρώτη οκτάδα. Η Λίβερπουλ είχε την ουσία, ήταν εξαιρετική στο ανασταλτικό κομμάτι και με το πέναλτι στο 87ο λεπτό «πάγωσε» το Μιλάνο, ενώ μοίρασε... ηρεμία στα αποδυτήρια. Kακό ματς, ελάχιστες φάσεις, με τους γηπεδούχους να θέλουν, αλλά να μην μπορούν να φανούν απειλητικοί. Στη φάση που έκρινε την αναμέτρηση, ο Μπαστόνι έκανε ανότητο πέναλτι στον Βιρτς και ο Σόμποσζλαϊ με απόλυτη ψυχραιμία από την άσπρη βούλα χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο.

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε σπουδαίο διπλό στην Ολλανδία, επικράτησε 3-2 της Αϊντχόφεν και με την τέταρτή της νίκη βρέθηκε ξανά στην οκτάδα. Αντίθετα, η PSV έπεσε στην 19η θέση της League Phase. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 10ο λεπτό ο Τιλ άνοιξε το σκορ. Οι Μαδριλένοι ισορρόπησαν μετά το 25’, απείλησαν και στο 37’ ο Άλβαρες έφερε το ματς στα ίσα. Η Ατλέτικο ήταν καλύτερη, κυκλοφορούσε ιδανικά και στο 52’ ο Χάντσκο πέτυχε το 2-1. Στο 56΄ο Σόρλοθ σφράγισε τη νίκη σημειώνοντας το 3-1. Ο Πεπι μείωσε στο 85’ από ασίστ του Πέρισιτς, αλλά η PSV δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή.

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Ανατροπάρα και μεγάλο βήμα για οκτάδα από την Αταλάντα! Οι Μπεργκαμάσκι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στην έδρα τους, όμως βρήκαν τον τρόπο να γυρίσουν τούμπα το ματς απέναντι στην Τσέλσι και να πανηγυρίσουν το σπουδαίο τρίποντο χάρη στο οποίο ανέβηκαν στην 3η θέση της League Phase του Champions League (2-1). Πισωγύρισμα για τους Μπλε μετά τη μεγάλη τριάρα επί της Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική.

Η ομάδα του Μαρέσκα ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στην πρώτη της καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 25' ο Τζέιμς γύρισε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ζοάο Πέδρο με προβολή νίκησε τον Καρνεζέκι. Μετά την ανάπαυλα πάντως, η Αταλάντα ανέβασε στροφές και δικαιώθηκε με πρωταγωνιστή τον Ντε Κετελάρε. Στο 55' ο Βέλγος «σέρβιρε» στον Σκαμάκα με κοντινή κεφαλιά και στο 83' το... πήρε πάνω του. Με ωραίο σλάλομ και δυνατό σουτ υπέγραψε την ανατροπή και χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

«Ίδρωσε» αλλά το πήρε το «διπλό» η Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί επικράτησαν 3-2 στην έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και ανέβηκε στη 16η θέση της βαθμολογίας.

Ο Χαλαϊλί έβαλε μπροστά στο σκορ στο 5' τους Βέλγους, αλλά τα τέρματα των Παϊσάο και Γκρίνγουντ γύρισαν γρήγορα τούμπα το ματς. Ο Άγγλος έκανε το 3-1 στο 58' κι έπειτα η Ουνιόν σήμανε αντεπίθεση με γκολ του Χαλαϊλί και δύο ακυρωθέντα τέρματα, αλλά δεν πρόλαβε να ισοφαρίσει.

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Επέστρεψε στις επιτυχίες η Μονακό, η οποία μετά την ισοπαλία στην Κύπρο απέναντι στην Πάφο επικράτησε 1-0 επί της Γαλατάσαραϊ κι ανέβηκε στην 18η θέση της συνολικής βαθμολογίας. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο, οι Γάλλοι ανέβασαν στροφές κι έχασαν σπουδαία ευκαιρία να προηγηθούν στο 51΄με χαμένο πέναλτι του Ζακάρια. Τη λύση τελικά έδωσε ο Μπαλογκάν με ψύχραιμο τελείωμα στο 68΄για να πληγώσει τη Γαλατάσαραϊ που έμεινε στους εννιά βαθμούς, ισόβαθμη πλέον με την αντίπαλό της.

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Η Τότεναμ πέρασε χωρίς άγχος το εμπόδιο της Σλάβια, επικράτησε 3-0 και πλησίασε την οκτάδα. Οι Λονδρέζοι είναι στο -1 από την απευθείας πρόκριση και στα επόμενα δυο παιχνίδια θα τα παίξουν όλα για όλα. Στο 60ο λεπτό μπήκε ο Ζαφείρης για τους Τσέχους. Στο 26’ ο Πέδρο Πόρο εκτέλεσε κόρνερ, ο Κρίστιαν Ρομέρο πήρε την κεφαλιά και ο κεντρικός αμυντικός της Σλάβια Πράγας, Ζίμα την έστειλε στα δίχτυα. Οι Τσέχοι άρχισαν να ανεβαίνουν, αλλά ο Βικάριο είχε σωστές τοποθετήσεις. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε απευθείας με γκολ για την Τότεναμ, με τον Μοχάμεντ Κούντους να κάνει το 2-0, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 79' ήρθε και το τρίτο τέρμα με τον Τσάβι Σίμονς να διαμορφώνει το 3-0 από την άσπρη βούλα.