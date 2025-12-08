Σαλάχ: Η διοίκηση της Λίβερπουλ στηρίζει Σλοτ
Δεν λέει να φύγει από την αγγλική επικαιρότητα το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ, που ωστόσο απασχολεί για όχι και τόσο αγωνιστικούς λόγους τους δημοσιογράφους στο Νησί.
Ο Αιγύπτιος εξαπέλυσε «επίθεση» κατά του ίδιου του του προπονητή, Άρνε Σλοτ, λέγοντας πως πλέον δεν έχουν καμία σχέση, αλλά και εναντίον της Λίβερπουλ, αφού όπως ανέφερε, ο σύλλογος του υποσχέθηκε πράγματα (σσ το καλοκαίρι) τα οποία δεν γίνονται πράξη. Έτσι, σε μια συγκινητική στιγμή, «χαιρέτησε» τους φίλους της ομάδας, μετά το εκτός έδρας ματς με τη Λιντς.
Η κατάσταση εντός των «τειχών» στους πρωταθλητές Αγγλίας μυρίζει... μπαρούτι, και κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι θα συμβεί με τον 33χρονο winger, με τις πιθανότητες να αποχωρήσει από τους ''Reds'' ακόμη και τον ερχόμενο Γενάρη να έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
Όλα αυτά πάντως φαίνεται πως δεν... ενοχλούν τη διοίκηση της Λίβερπουλ, καθώς όπως προκύπτει από ρεπορτάζ των Times, υπάρχει -ακόμη- απόλυτη στήριξη προς το πρόσωπο του Ολλανδού τεχνικού, παρά την κάκιστη αγωνιστική εικόνα και την «έκρηξη» του Σαλάχ.
