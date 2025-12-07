Σαλάχ: Σε αμφισβήτηση ο βασιλιάς του Άνφιλντ!

Ο Μο Σαλάχ αισθάνθηκε αποδοπομπιαίος τράγος, ξέσπασε, αλλά το timing ήταν ακατάλληλο. Οι αιτίες, τα νεύρα και το μέλλον του Αιγύπτιου σταρ...

Η χρονική στιγμή είναι συχνά το παν στο ποδόσφαιρο και για έναν παίκτη όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, η στιγμή που επέλεξε να μιλήσει ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία του στη Λίβερπουλ. Μετά το 3-3 απέναντι στη Λιντς, ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα σε μια άστατη σεζόν, ο Αιγύπτιος σταρ στάθηκε στη βροχή, δίπλα στο πούλμαν της ομάδας, και μέσα σε λίγες, αλλά αιχμηρές κουβέντες προκάλεσε αναταράξεις που ξεπέρασαν κατά πολύ ένα ακόμα άσχημο αποτέλεσμα.

Ο Σαλάχ δήλωσε δημόσια ότι αισθάνεται πως ο προπονητής του, Άρνε Σλοτ, τον «πέταξε εκτός πλάνων», αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η μεταξύ σχέση τους έχει καταρρεύσει. Για έναν παίκτη που έχει γίνει συνώνυμο με την επιτυχία των Reds την τελευταία επταετία, οι δηλώσεις αυτές ήταν αρκετές για να ανοίξουν μια συζήτηση που λίγοι στη Λίβερπουλ ήθελαν να κάνουν: μήπως πλησιάζει το τέλος της εποχής Σαλάχ στο Άνφιλντ;

Ο Αιγύπτιος έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι κάτι πρωτοφανές για την καριέρα του στην Αγγλία. Για τον ίδιο, αυτό δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια ένδειξη ότι έχει γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τα φετινά προβλήματα της ομάδας. «Κάποιος δεν με θέλει στο κλαμπ», είπε, τονίζοντας πως έχει δώσει τα πάντα στη Λίβερπουλ και δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Η αλήθεια είναι ότι η φετινή εικόνα του 33χρονου δεν θυμίζει τον παίκτη που πριν λίγους μήνες άγγιζε ιστορικά επίπεδα απόδοσης. Με μόλις πέντε γκολ σε 19 εμφανίσεις, η παραγωγικότητά του έχει μειωθεί σημαντικά, και παρά τη συνολικά κακή εικόνα της ομάδας, ο Σλοτ αναζήτησε λύσεις αφήνοντάς τον στον πάγκο. Όμως για τον Σαλάχ, η εξήγηση αυτή δεν φαίνεται αρκετή.

Το παράπονό του δεν περιορίζεται στα αγωνιστικά. Μίλησε για «ανύπαρκτη σχέση» με τον Σλοτ, για υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, ακόμη και για συναισθηματική φθορά. Αναφέρθηκε στη μητέρα του, την οποία κάλεσε στο επόμενο παιχνίδι στο Άνφιλντ, λέγοντας πως ίσως είναι η τελευταία φορά που θα τον δει να φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ πριν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποχαιρετήσει το κοινό της ομάδας.

Οι συμπαίκτες του, οι οποίοι στο «Έλαντ Ρόουντ» έδωσαν τα πάντα για να πάρουτν το τρίποντο, δύσκολα θα μπορούσαν να αγνοήσουν τον θόρυβο που προκάλεσε ο σταρ της ομάδας. Τη στιγμή που ο Φαν Ντάικ, ο Σομποσζλάι και ο Κονατέ έβγαιναν εξουθενωμένοι από το χορτάρι, ο Σαλάχ, με το μπουφάν στον πάγκο, προετοίμαζε δηλώσεις που θα λειτουργούσαν σαν βόμβα στα θεμέλια της ομάδας.

Πολλοί θα υποστήριζαν ότι ο Σαλάχ έχει κερδίσει το δικαίωμα να μιλά. Μετά από 34 γκολ, 23 ασίστ και έναν τίτλο Premier League την περσινή σεζόν, ανανέωσε το συμβόλαιό του για δύο ακόμη χρόνια και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου. Η επιρροή του στην ομάδα είναι τεράστια και η κληρονομιά του στο Άνφιλντ αναμφισβήτητη.

Όμως οι μεγάλοι παίκτες κρίνονται και από τις αντιδράσεις τους στις δύσκολες στιγμές. Και για πρώτη φορά, ο Αιγύπτιος δείχνει να βάζει τις προσωπικές του προτεραιότητες πάνω από την ομάδα. Κάποιοι μιλούν για εγωισμό, άλλοι για ανθρώπινη αντίδραση μετά από χρόνια προσφοράς. Όμως όποια κι αν είναι η αλήθεια, το timing δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται ήδη σε κρίση, ο Σλοτ παλεύει να κρατήσει τον έλεγχο της ομάδας και ο Σαλάχ, ο μεγαλύτερος αστέρας του συλλόγου, φαίνεται να παίρνει απόσταση αντί να ενώνει. Το μέλλον; Αβέβαιο. Ο ίδιος δεν αποκλείει τίποτα. Ούτε μια χειμερινή μεταγραφή, ούτε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης, ούτε καν το ότι ίσως έχει παίξει ήδη το τελευταίο του παιχνίδι στο Άνφιλντ.

Και τώρα τι;

Αυτό που μένει τώρα είναι μία ακόμη μεγάλη ερώτηση: θα μπορέσει ο Σαλάχ να επαναφέρει την ισορροπία στη σχέση του με τον σύλλογο που τον ανέδειξε σε θρύλο ή ήρθε η στιγμή που ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια της ιστορίας της Λίβερπουλ κλείνει με τρόπο που κανείς δεν περίμενε;

Ο 33χρονος δεν είναι ένα απλό κεφάλαιο για τον σύλλογο, είναι ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του και ένα σύμβολο της σύγχρονης Λίβερπουλ. Όμως η πραγματικότητα του σήμερα είναι διαφορετική.

Με μόλις δυο παιχνίδια να απομένουν πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο Σαλάχ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Από τη μία πλευρά έχει την επιθυμία να δώσει απαντήσεις στους επικριτές του. Από την άλλη, η Λίβερπουλ μοιάζει ήδη να χαράζει ένα πλάνο που δεν θα εξαρτάται από εκείνον, ίσως για πρώτη φορά από το 2017.

Αν η ομάδα συνεχίσει να αποδίδει με μεγαλύτερη συνοχή και ισορροπία στα σχήματα όπου ο Σαλάχ δεν είναι βασικός, ο Σλοτ θα έχει στα χέρια του μια σκληρή αλλά αναπόφευκτη πραγματικότητα: το μέλλον της Λίβερπουλ μετά τον Σαλάχ ίσως έχει ήδη αρχίσει να γράφεται.

Το αν ο ίδιος ο παίκτης θα αποτελέσει μέρος του ή αν ο Δεκέμβριος θα σηματοδοτήσει το λογικό - και ίσως αναπόφευκτο - τέλος της εποχής του, είναι πλέον το μεγαλύτερο ερωτηματικό στο Άνφιλντ.

Loading...