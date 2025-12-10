Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, πήρε θέση στην περίφημη κόντρα που έχει ξεσπάσει στο στρατόπεδο των «reds», ανάμεσα στο Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Άρνε Σλοτ.

Η Λίβερπουλ ταξίδεψε εχθές στο Μιλάνο και το «Τζουζέπε Μεάτσα» για να αντιμετωπίσει την Ίντερ στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 0-1 χάριν στο πέναλτι που κέρδισε έξυπνα ο Βιρτς στο 88ο λεπτό και εκτέλεσε εύστοχα ο Σόμποσλαϊ.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο αρχηγός των «reds», Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, δεν μίλησε για τα πεπραγμένα του αγώνα, αλλά, όπως είναι λογικό, όλες οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην διαφαινόμενη κόντρα μεταξύ του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή της ομάδας και του Άρνε Σλοτ.

«Είναι μια συλλογική δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι. Προφανώς, μεταξύ του Σαλάχ και του συλλόγου συμβαίνουν πράγματα. Δεν νομίζω ότι είμαι εγώ αυτός που πρέπει να μιλήσει εκ μέρους κάποιου που χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη για οτιδήποτε. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί ο σύλλογος. Την Κυριακή, στα αποδυτήρια τίποτα δεν άλλαξε πραγματικά. Η προσοχή ήταν εκεί, τίποτα δεν άλλαξε, (Ο Σαλάχ) προπονήθηκε επίσης παρεμπιπτόντως», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός στόπερ.

"I have no idea what will happen"



Virgil van Dijk shares his thoughts on the situation of Mohamed Salah following his interview, insisting that he sees no 'difference' with the team 🔴 pic.twitter.com/usWN6n2FzC December 10, 2025

Ο Κλάρενς Ζέεντορφ, ο οποίος βρισκόταν δίπλα από τον Φαν Ντάικ την ώρα που έκανε τις δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι ο Αιγύπτιος «πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» προτού ρωτήσει αν ο Ολλανδός θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της «ειρήνης», μεταξύ των δύο ανδρών του συλλόγου.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο Μο πηγαίνει στην Αφρική το Σαββατοκύριακο. Γνωρίζω τον Μο τόσο καιρό, είμαστε καλοί φίλοι. Έχουμε περάσει από καλά και κακά. Έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία που είχα στον σύλλογο και εγώ έχω συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία που είχε εκείνος. Είμαστε όλοι μέρος της επιτυχίας της Λίβερπουλ. Μιλάμε (αλλά) τέτοιου είδους πράγματα θα παραμείνουν αποκλειστικά μεταξύ των δυο μας, όπως πρέπει».

«Εμείς, ως ομάδα και ως παίκτες, πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τον εξωτερικό θόρυβο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα για το οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα ενθάρρυνα τους παίκτες να κάνουν», συμπλήρωσε ο 34χρόνος οπισθοφύλακας.