Ξέσπασμα Τσάμπι Αλόνσο: «Ο διαιτητής έψαχνε να μας δώσει κόκκινη»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε μέσα στο «Μπερναμπέου» με 0-2 από τη Θέλτα (7/12) και ο Βάσκος τεχνικός τα έβαλε με τη... διαιτησία!

Μια ευχάριστη παρένθεση φαίνεται πως ήταν η «τριάρα» στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον Τσάμπι Αλόνσο και τους ποδοσφαιριστές του, που τον τελευταίο -αρκετό- καιρό δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ήττα-σοκ με 0-2 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» από τη Θέλτα και από το +4 που βρισκόταν, είναι πλέον στο... -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, στην κούρσα της La Liga.

Οι «Μερένγκχες» παρουσιάζουν σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα, ελέω και των τραυματισμών, με τον Αλόνσο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και... ως είθισται σε τέτοιες καταστάσεις, να καταφεύγει στην δικαιολογία της διαιτησίας.

Ο άλλοτε σπουδαίος χαφ εξέφρασε τα παράπονά του από τον «άρχοντα» της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι αποφάσεις του (σσ διαιτητή) δεν του άρεσαν, ενώ εξήγησε πως η κόκκινη στον Καρέρας ήταν κάτι που... έψαχνε ο ρέφερι.

«Δεν μου άρεσαν καθόλου οι αποφάσεις του διαιτητή. Ήταν κακές. Οι αποφάσεις μας τρέλαναν. Η κόκκινη κάρτα στον Καρέρας ήταν κάτι που σαφώς έψαχνε. Ο διαιτητής άφησε τη Θέλτα να χάσει χρόνο, δεν την προειδοποίησε καν, σταματούσε το παιχνίδι κάθε φορά...».