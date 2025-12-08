Ξέσπασμα Τσάμπι Αλόνσο: «Ο διαιτητής έψαχνε να μας δώσει κόκκινη»
Μια ευχάριστη παρένθεση φαίνεται πως ήταν η «τριάρα» στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον Τσάμπι Αλόνσο και τους ποδοσφαιριστές του, που τον τελευταίο -αρκετό- καιρό δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι.
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ήττα-σοκ με 0-2 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» από τη Θέλτα και από το +4 που βρισκόταν, είναι πλέον στο... -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, στην κούρσα της La Liga.
Οι «Μερένγκχες» παρουσιάζουν σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα, ελέω και των τραυματισμών, με τον Αλόνσο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και... ως είθισται σε τέτοιες καταστάσεις, να καταφεύγει στην δικαιολογία της διαιτησίας.
Ο άλλοτε σπουδαίος χαφ εξέφρασε τα παράπονά του από τον «άρχοντα» της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι αποφάσεις του (σσ διαιτητή) δεν του άρεσαν, ενώ εξήγησε πως η κόκκινη στον Καρέρας ήταν κάτι που... έψαχνε ο ρέφερι.
«Δεν μου άρεσαν καθόλου οι αποφάσεις του διαιτητή. Ήταν κακές. Οι αποφάσεις μας τρέλαναν. Η κόκκινη κάρτα στον Καρέρας ήταν κάτι που σαφώς έψαχνε. Ο διαιτητής άφησε τη Θέλτα να χάσει χρόνο, δεν την προειδοποίησε καν, σταματούσε το παιχνίδι κάθε φορά...».
🚨⚠️ Xabi Alonso: “I did NOT like the referee’s decisions, at all. It was poor. The decisions drove us crazy”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025
“The red card to Carreras was something he was clearly looking for. The ref let Celta waste time, never even warned them about it, kept stopping play everytime…”. pic.twitter.com/uz3KEOR103
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.