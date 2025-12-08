Ο Ολυμπιακός έχει την Τρίτη το παιχνίδι must win κόντρα στην Καϊράτ και ο Ισπανός έχει κάνει τις πρώτες σκέψεις του επί της 11άδας. Αστάνα, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού έχει ήδη σκεφτεί το τι 11άδα θα παρατάξει στον αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα. Περισσότερα ενδεχομένως θα φανούν μετά την προπόνηση της Δευτέρας αλλά μία πρώτη εικόνα για το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών.

Ο Μεντιλίμπαρ έδειξε ότι έχει κατά νου το να ξεκινήσει βασικό τόσο τον Γκαρθία όσο και τον Τσικίνιο . Ξεκινώντας από την άμυνα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και από τα αριστερά προς τα δεξιά τα φαβορί είναι οι Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ένας εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Έσε, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Ποντένσε. Φορ ο Ελ Καμπί και θέση στην 11άδα διεκδικούν οι Μουζακίτης και Στρεφέτσα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης και Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ