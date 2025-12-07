Ο Ολυμπιακός έφτασε στη χιονισμένη Αστάνα, όπου το βράδυ της Τρίτης θα έχει πάνω από 600 φίλους του στο πλευρό του. Αστάνα, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Αστάνα λοιπόν. Γνώριμη ως πόλη για τον Οργανισμό του Ολυμπιακού αλλά προ ετών και με άλλον αντίπαλο βέβαια. Αυτή τη φορά είναι η Καϊράτ Αλμάτι που θα είναι ο αντίπαλος των Πειραιωτών στο Καζακστάν σε έναν αγώνα πολύ οριακό και με ένα μεγάλο πρέπει για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός άφησε το μεσημέρι της Κυριακής τη βροχερή Αθήνα για να βρει μετά από ένα ταξίδι 5 και πλέον ωρών την χιονισμένη Αστάνα και στο -4, θερμοκρασία που θεωρητικά αντέχεται για τα δεδομένα της πόλης αλλά για έναν ταξιδιώτη εύκολη δεν την λες. Στην Αστάνα οι πρώτες εικόνες στο αεροδρόμιο ήταν αρχικά με τους ανθρώπους του αεροδρομίου να καθαρίζουν τον αεροδριάδρομο από το χιόνι, με τους υπεύθυνους για τον έλεγχο των επιβατών με στρατιωτικές παραλλαγές αλλά και ένοπλους φρουρούς λίγο πριν την έξοδό του (αυτή του αεροδρομίου δηλαδή).

🔴🇰🇿 Οι Πειραιώτες προσγειώθηκαν στο Καζακστάν!



📍 Αποστολή στην Αστάνα: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/ZMSo5NttGY December 7, 2025

Η αποστολή της πρώτης ομάδας αλλά και αυτής των Νέων έφτασαν στο Καζακστάν έχοντας πάντως το καλύτερο δυνατό κλίμα αλλά και απόλυτη αποφασιστικότητα για την κατάκτηση της νίκης στους 2 αγώνες με την Καϊράτ την Τρίτη (9 το πρωί οι Νέοι και στις 17.30 οι μεγάλοι).

Φυσικά η πιο δύσκολη μέρα θα είναι αυτή της ημέρας των αγώνων που το βράδυ οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν στους -22 και ακόμα πιο κάτω. Ο κόσμος του Ολυμπιακού πάντως δεν πτοείται. Ήδη Έλληνες βρίσκονται από το Σάββατο στην Αστάνα, όπου βρήκαν θερμοκρασία στο -5 και έκαναν ταξίδι άνω των 12 ωρών. Εκτός αυτού οι πληροφορίες κάνουν λόγο για παρουσία 600 και πλέον οπαδών του Ολυμπιακού και άρα ακόμα περισσότερών στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.