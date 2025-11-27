Τσικίνιο στο Gazzetta: «Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να νικήσουμε τη Ρεάλ»

Ο Πορτογάλος χαφ της ομάδας του Ολυμπιακού μίλησε στο Gazzetta από τη μικτή ζώνη του γηπέδου Καραϊσκάκη μετά την ήττα των Πειραιωτών από τη Ρεάλ με 3-4.

Ο Τσικίνιο ήταν ο παίκτης που έβαλε το πρώτο γκολ στη ματσάρα του Φαλήρου με το 3-4 της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος μέσος λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για το τι αποκόμισε από το παιχνίδι, τη Ρεάλ, τον κόσμο των Πειραιωτών αλλά και τον τραυματισμό του.

Ειδικότερα ο Τσικίνιο επισήμανε για:

Το τι συναισθήματα του άφησε ο αγώνας με τη Ρεάλ που ο Ολυμπιακός πάλεψε και ηττήθηκε με 3-4: «Καλησπέρα σας. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην πιο δύσκολη ομάδα του κόσμου όπως είδαμε. Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πιστεύαμε πως μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι σε αυτήν την καυτή εδρα με αυτόν τον κόσμο. Τελικά δεν τα καταφέραμε αλλά θεωρώ ότι η εικόνα στο παιχνίδι που είχαμε ήταν πολύ καλή και αφήσαμε μία θετική εντύπωση στον κόσμο».

Το εάν το γρήγορο 1-1 ήταν ένα σημείο - κλειδί: «Είναι το ποδόσφαιρο. Δεν θεωρώ ότι το γκολ ήταν το πιο σημαντικό (του 1-1). Σκοράραμε πρώτοι που είναι και το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνει μία ομάδα ενάντια στη Ρεάλ. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε και ένα 2ο γκολ αλλά εν τέλει στη Ρεάλ έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα μπροστά και μπορούν να βάλουν γκολ με την παραμικρή προσπάθεια. Ισοφάρισαν, μετά πέτυχαν άλλα 2 γκολ και δεν θεωρώ ότι μόνο η γρήγορη ισοφάριση της Ρεάλ ήταν ένα σημείο - κλειδί».

Το τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον κόσμο ενόψει της συνέχειας: «Θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε τα πάντα (εννοεί τους παίκτες φυσικά) για αυτήν την φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για την υποστήριξή τους, για τα μηνύματα που έχω λάβει και για όλη την αγάπη που μου έχει δοθεί από την πρώτη ημέρα στον Ολυμπιακό και γενικά θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να δίνουν τα πάντα για τη φανέλα».

Τον τραυματισμό του και ότι έδειχνε στεναχωρημένος στην αλλαγή του: «Είναι το ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν τραυματισμοί. Ήταν μία κακή στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κόσμο για όλα τα μηνύματα που δέχθηκα. Ήμουν λυπημένος γιατί όλοι οι παίκτες - όπως και εγώ - θέλουμε να αγωνιζόμαστε σε τέτοια παιχνίδια υψηλού επιπέδου και εξαιρετικών διοργανώσεων. Είμαι λυπημένος αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω για την ομάδα και με την ομάδα ώστε να βελτιωθώ και εγώ και το υπόλοιπο γκρουπ».

