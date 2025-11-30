Η Βίκινγκ στέφθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας και ο πρώτος που τη συγχαίρει είναι ο... Ολυμπιακός! Ποια είναι τα δεδομένα για το απευθείας εισιτήριο στο Champions League.

Η Βίκινγκ την τελευταία αγωνιστική έκανε το καθήκον της στη Νορβηγία, διέλυσε με 5-1 τη Βαλερένγκα και κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 34 ολόκληρα χρόνια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Μπόντο Γκλιμτ που πάλεψε μέχρι τέλους για την ανατροπή. Μια εξέλιξη που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται πλέον ένα (μεγάλο) βήμα πιο κοντά στην παρουσία του στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου!

Οι ερυθρόλευκοι άλλωστε είχαν το μυαλό τους στη μάχη του τίτλου στη Νορβηγία με μοναδικό κίνητρο το πρωτάθλημα να μην καταλήξει στα χέρια της Μπόντο, η οποία είχε υψηλότερο συντελεστή από την ελληνική ομάδα στη βαθμολογία της UEFA και θα υπερτερούσε στο κυνήγι για το απευθείας εισιτήριο στο επόμενο Champions League. Πλέον ωστόσο το εμπόδιο των Νορβηγών αποτελεί παρελθόν και ο δρόμος για τον Ολυμπιακό είναι ορθάνοιχτος...

Τί ακριβώς λοιπόν πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα ώστε να γλιτώσει τα προκριματικά και να συμμετέχει απευθείας στη League Phase; Προφανώς οι ερυθρόλευκοι πρέπει να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδος και να μπουν στη «μάχη» για το εισιτήριο που θα πάρει στα χέρια της η ομάδα με το μεγαλύτερο συντελεστή από τους υπόλοιπους πρωταθλητές των χωρών από την 11η έως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Με τη Μπόντο πλέον εκτός κάδρου η μοναδική με μεγαλύτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό είναι η Ρέιντζερς, η οποία ωστόσο βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος Σκωτίας και δύσκολα θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στη χώρα της. Όπερ σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι πλέον χρειάζονται μονάχα να τικάρουν τα εξής «κουτάκια» ώστε να εξασφαλίζουν την πρόκριση:

Να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδος 2026

Η Ρέιντζερς να μην πάρει τον τίτλο στη Σκωτία

Να κρατήσουν φέτος τη διαφορά τους από τις υπόλοιπες εν δυνάμει πρωταθλήτριες (Κοπεγχάγη, Ζάλτσμπουργκ, Σαχτάρ κ.τ.λ)

Η φετινή πρωταθλήτρια Ευρώπης να πάρει το εισιτήριο του Champions League μέσω του πρωταθλήματός της

Οι τρεις τελευταίοι παράγοντες προς το παρόν μοιάζουν αρκετά πιθανό να πραγματοποιηθούν και με δεδομένο πως το μεγάλο εμπόδιο της Μπόντο πλέον αποτελεί παρελθόν, στον Ολυμπιακό κάνουν όνειρα πως το φετινό πρωτάθλημα μπορεί να τους στείλει ξανά απευθείας στη League Phase του Champions League!