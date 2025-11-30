Ρίβαλντο: «Ο Γιαμάλ έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά προβλέψιμος»

Ο Ριβάλντο σε πρόσφατες δηλώσεις του σχολίασε την εμφάνιση του Λαμίν Γιαμάλ στον αγώνα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Τσέλσι.

Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε την περασμένη Τρίτη (25/11) στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τη Τσέλσι, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 3-0, ενώ αγωνίζοταν παράλληλα με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο μετά την κόκκινη κάρτα του Ουρουγουανού αμυντικού Ρόναλντ Αραούχο στο 44ο λεπτό.

Επιθετικά η ομάδα του Φλικ δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα καθώς η μεγαλύτερη απειλή των Καταλανών, ο Λαμίν Γιαμάλ, είχε περιοριστεί, εξαιτίας της φοβερής άμυνας που επαίξε πάνώ του ο αριστερός μπακ των Λονδρέζων και συμπαίκτης του Γιαμάλ στην εθνική Ισπανίας, Μαρκ Κουκουρέγια.

Την επίδοση αυτή του νεαρού σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα σχολίασε μεταξύ άλλων σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Βραζιλιάνος πρώην παίκτης των «Μπλαουγκράνα», Ριβάλντο, ο οποίος τόνισε ότι ο Λαμίν έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά προβλέψιμος.

«Ο Λαμίν δεν ήταν αποτελεσματικός κόντρα στην Τσέλσι επειδή ήταν πολύ καλά μαρκαρισμένος. Σε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερες επιλογές στο γήπεδο, περισσότερη ποικιλία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να λειτουργεί απλώς στη δεξιά πτέρυγα, επαναλαμβάνοντας πάντα την ίδια κίνηση. Με όλο το ταλέντο που έχει, αυτό δεν του είναι αρκετό».

«Όταν αντιμετωπίζεις έναν αμυντικό που σε ξέρει καλά, όπως συνέβη (με τον Κουκουρέγια), είναι πιο εύκολο να σε εξουδετερώσει. Ήταν κολλημένος στη δεξιά πτέρυγα, ακίνητος. Ο προπονητής πρέπει να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις γι' αυτόν: να τον χρησιμοποιεί κεντρικά, στα αριστερά, με εναλλακτικούς ρόλους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να είχε αποδώσει καλύτερα. Έπαιξε άσχημα επειδή ήταν περιορισμένος στη μία πλευρά του γηπέδου, καλά σημαδεμένος και αρκετά προβλέψιμος», προσθεσε ο πρών άσσος του Ολυμπιακού.