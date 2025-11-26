Ο τερματοφύλακας των «μπλε» θέλησε να πικάρει τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για το Champions League, με νικητές τους Λονδρέζους (3-0).

Το βράδυ της Τρίτης (25/11), η Τσέλσι παρέδωσε ποδοσφαιρικό μάθημα στην Μπαρτσελόνα (και τους μελλοντικούς αντιπάλους της), επικρατώντας εύκολα με 3-0 για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Οι Λονδρέζοι εκτός από την ευρεία νίκη, υποχρέωσαν την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο πρώτο παιχνίδι δίχως να σκοράρει, από τον Δεκέμβριο του 2024 και ένα απίστευτο σερί 53 αγώνων με τουλάχιστον ένα γκολ στο ενεργητικό τους.

Σίγουρα σε αυτό συνέβαλλε και η «φτωχή» παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ, ή αν προτιμάτε η εξαιρετική εμφάνιση του Μαρκ Κουκουρέγια. Ο αριστερός μπακ του Έντσο Μαρέσκα «έσβησε» το wonderkid της Μπάρτσα, έχοντας (συνολικά) 4 επιτυχημένα τάκλιν, 8 κερδισμένες μονομαχίες και 4 κλεψίματα μπάλας.

Η όλη του εμφάνιση του έδωσε το βραβείο Man Of The Match, ενώ... ανάγκασε και τον συμπαίκτη του και κίπερ των «μπλε», Ρόμπερτ Σάντσεζ να «πικάρει» τον Γιαμάλ. Συγκεκριμένα, ο 28χρονος πορτιέρε, μετά τη λήξη του αγώνα, αναφερόμενος στους Καταλανούς, είπε πως δεν τους θεωρεί φαβορί για το Champions League, πριν δηλώσει πως ο Κουκουρέγια είχε στο... τσεπάκι του τον Γιαμάλ.

«Είναι όλοι πολύ καλοί μέχρι να φτάσουν στην Πρέμιερ Λιγκ. Τότε είναι που τα πράγματα σοβαρεύουν. Βλέπω εμάς ως φαβορί για να κερδίσουμε το Champions League, όχι την Μπάρτσα.

Ο Κουκουρέγια είχε στο τσεπάκι του τον Γιαμάλ!»