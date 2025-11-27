Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί του Ολυμπιακού, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε με μήνυμα στα social media απάντησε στις φήμες περί κακού κλίματος στα αποδυτήρια.

Εξέπνευσε με ανακούφιση η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Τη χρειαζόταν αυτή τη νίκη (4-3) κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού η ψυχολογία της ήταν στα... τάρταρα και ήθελε πάση θυσία να βάλει τέλος στο κακό της σερί.

Άλλωστε, αυτός θα ήταν και ο μόνος τρόπος να «φρενάρει» την - υπερβολική ίσως - κριτική προς τον Τσάμπι Αλόνσο και να αποδομήσει την όποια κουβέντα για... μαχαίρια στα αποδυτήριά της. Ο αρχηγός της, Φεντερίκο Βαλβέρδε, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη νίκη στο Φάληρο τονίζοντας πως οι Μερένγκες είχαν ένα δύσκολο διάστημα αλλά πλέον είναι πιο ενωμένοι από ποτέ.

«Μετά από μια εβδομάδα που ειπώθηκαν πολλά, είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Το να έχουμε τον Βίνι και τον Μπαπέ είναι τύχη, αλλά το να είμαστε αφοσιωμένοι την καλύτερη ομάδα στον κόσμο είναι τιμή.

Προσωπικά, δουλεύω για να επιστρέψω στο καλύτερο δυνατό επίπεδό μου. Ο κόουτς ήταν πάντα στο πλευρό μου, στηρίζοντας και κάνοντας το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να βοηθάω την ομάδα.

Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βαλβέρδε στα social media.