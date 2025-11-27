Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Βινίσιους έχει αναθεωρήσει κι ότι είναι πολύ πιθανό το να ανανεώσει τελικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Βινίσιους είχε ήδη απολογηθεί στον Αλόνσο σε μία προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους πριν την αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Το ότι το κλίμα μεταξύ τους έχει βελτιωθεί φάνηκε και από το ότι οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, στέλνοντας μήνυμα ενότητας μετά το 4-3 επί των Ερυθρολεύκων στο Φάληρο.

Το ζήτημα αυτό συνδέεται και με τις εξελίξεις γύρω από την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου. Ο Βινίσιους, που δεσμεύεται από τη Βασίλισσα έως το καλοκαίρι του 2027 και λαμβάνει 15 εκατ. ευρώ ετησίως, είχε αρχικά ζητήσει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, φτάνοντας τα επίπεδα απολαβών του Κιλιάν Μπαπέ.

Όπως είχαν μεταδόσει τα ισπανικά media, τα αίτια πίσω από την άρνηση του 25χρονου να ανανεώσει αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό και τη σχέση του με τον προπονητή του. Φαίνεται μάλιστα να ενημέρωσε τη διοίκηση των Μερένγκες ότι δε σκοπεύει να μείνει εάν δεν απομακρυνθεί ο Αλόνσο.

Πλέον, ο Βινίσιους έχει μειώσει τις απαιτήσεις του και στόχος είναι να «κλειδώσει» η συμφωνία με τη Ρεάλ μέσα στους επόμενους μήνες. Αν δεν επιτευχθεί η ανανέωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο παίκτης θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα με οποιονδήποτε άλλον σύλλογο.