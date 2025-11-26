Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού στο Φάληρο και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη επί ελληνικού εδάφους στην ένατη επίσκεψη της.

Ο Ολυμπιακός ήταν αξιόμαχος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όμως εν τέλει η Βασίλισσα επικράτησε στο Φάληρο με 4-3 και έφυγε από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το τρίποντο.

Το αξιοσημείωτο είναι πως οι Μαδριλένοι κατάφεραν να πάρουν την πρώτη τους νίκη επί ελληνικού εδάφους στον ένατο αγώνα τους στα μέρη μας, ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν νικήσει τη Βασίλισσα στο παρελθόν, ενώ οι Μερένγκες είχαν ισοπαλίες τόσο με τον Δικέφαλο και τους Πειραιώτες, όσο και με τον Παναθηναϊκό.

Πρώτη «επίσκεψη» της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδας ήταν το 1971, όταν έχασε από την Τσέλσι στο Καραϊσκάκη με 2-1 για τον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Τα αποτελέσματα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στις ελληνικές ομάδες