Βαθμολογία UEFA: Αμετάβλητη η κατάσταση για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Αμετάβλητη παρέμεινε η θέση της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογία της UEFA, μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα με 4-3 στο Φάληρο. Έτσι, οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να προσφέρουν βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται στην 11η θέση με 40.313 βαθμούς, πίσω από την 10η Τσεχία και πάνω από την Πολωνία.

Στο… συνολικό ταμείο, πάντως, της αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι Τσέχοι αύξησαν την απόσταση από την Ελλάδα, μετά την ισοπαλία που απέσπασε η Σλάβια Πράγας από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, το βράδυ της Τρίτης.

Ασφαλώς και η Ελλάδα έχει ακόμα να περιμένει βαθμούς από τους τρεις εκπροσώπους που παίζουν την Πέμπτη σε Europa και Conference League. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εντός έδρας κόντρα σε Μπραν και Στουρμ Γκρατς αντίστοιχα και η ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 43.300 ( 4/5)

11. Ελλάδα 40.313 (4/5)

12. Πολωνία 38.875 (4/5)

13. Νορβηγία 38.188 (2/4)

14. Δανία 37.981 (2/4)

15. Ελβετία 33.100 (3/5)