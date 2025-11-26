Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Λούνιν κράτησε το 1-3 σε εξαιρετική κεφαλιά του Ελ Καμπί (vid)
Μια ανάσα από το 2-3 βρέθηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ με τον Ελ Καμπί στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει την κεφαλιά και τον Λούνιν να διώχνει.
Με μία μεγάλη ευκαιρία έκλεισε το ημίχρονο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Ροντινέι να κάνει την σέντρα και τον Ελ Καμπί να κερδίζει τους πάντες στον αέρα πιάνοντας την κεφαλιά, αλλά ο Λούνιν τον νίκησε διώχνοντας τη μπάλα και κρατώντας το 1-3.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.