Μια ανάσα από το 2-3 βρέθηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ με τον Ελ Καμπί στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει την κεφαλιά και τον Λούνιν να διώχνει.

Με μία μεγάλη ευκαιρία έκλεισε το ημίχρονο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Ροντινέι να κάνει την σέντρα και τον Ελ Καμπί να κερδίζει τους πάντες στον αέρα πιάνοντας την κεφαλιά, αλλά ο Λούνιν τον νίκησε διώχνοντας τη μπάλα και κρατώντας το 1-3.