Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τσικίνιο άγγιξε το 2-0, αλλά απέκρουσε ο Λούνιν
Ο Τσικίνιο στο 19' απείλησε για το 2-0, αλλά ο Λούνιν είχε απάντηση.
Ο Ολυμπιακός πλησίασε το 2-0 στο 19' κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πάλι με τον Τσικίνιο.
Ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αλλά ο Λούνιν απέκρουσε.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME, Μαρόπουλος Αλέξανδρος
