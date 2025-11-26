Ο Τσικίνιο στο 19' απείλησε για το 2-0, αλλά ο Λούνιν είχε απάντηση.

Ο Ολυμπιακός πλησίασε το 2-0 στο 19' κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πάλι με τον Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αλλά ο Λούνιν απέκρουσε.

Δείτε τη φάση