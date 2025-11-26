Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη «λάβα» και κορεό «ο Βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ»!
Σε ένα κορεό που κάλυψε σχεδόν όλο το γήπεδο - που ήταν φυσικά κατάμεστο - ο κόσμος των Πειραιωτών δημιούργησε εκ νέου μία... καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη πριν τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ. Ένα κορεό κυρίως σε λευκό και κόκκινο φόντο με το μήνυμα για τον Ολυμπιακό πώς «ο Βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ»!
🔴🙌 Το ΦΟΒΕΡΟ κορεό σε ΟΛΟ το γήπεδο από τους φίλους του Ολυμπιακού!#Olympiacosfc #realmadrid pic.twitter.com/MFo01Ixj18— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 26, 2025
