Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη «λάβα» και κορεό «ο Βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ»!

Ο Ολυμπιακός

Για άλλη μία φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού - λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Ρεάλ - έκανε τη διαφορά με το κορεό του.

Σε ένα κορεό που κάλυψε σχεδόν όλο το γήπεδο - που ήταν φυσικά κατάμεστο - ο κόσμος των Πειραιωτών δημιούργησε εκ νέου μία... καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη πριν τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ. Ένα κορεό κυρίως σε λευκό και κόκκινο φόντο με το μήνυμα για τον Ολυμπιακό πώς «ο Βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ»!

@Photo credits: eurokinissi, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI
     

