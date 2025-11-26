Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Τα highlights του αγώνα

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - Ρεάλ highlights

bet365

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2.

Οι μικροί της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξαν την ανωτερότητά τους και νίκησαν 2-0 στον Ρέντη την Κ19 του Ολυμπιακού, κάνοντας το 5 στα 5.

Οι Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν δοκάρι με τον Βασιλακόπουλο στο 0-0, ήταν ανταγωνιστικοί, ωστόσο, λύγισαν με τα γκολ του Ντίεθ στο 78' και του Μαρτίνεθ με πέναλτι στο 93'.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Το επόμενο ματς με την Καϊράτ και η βαθμολογία
Ολυμπιακός Κ19

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα