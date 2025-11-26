Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2.
Οι μικροί της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξαν την ανωτερότητά τους και νίκησαν 2-0 στον Ρέντη την Κ19 του Ολυμπιακού, κάνοντας το 5 στα 5.
Οι Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν δοκάρι με τον Βασιλακόπουλο στο 0-0, ήταν ανταγωνιστικοί, ωστόσο, λύγισαν με τα γκολ του Ντίεθ στο 78' και του Μαρτίνεθ με πέναλτι στο 93'.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
