Με τους Ρομπέρτο Κάρλος και Σαντιάγκο Σολάρι που βρίσκονται στην Ελλάδα για το ματς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, δείπνησε ο Γιώργος Καραγκούνης.

Εκτός από τους εν' ενεργεία ποδοσφαιριστές, στην Ελλάδα για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League βρίσκονται και παλιές μεγάλες δόξες της «βασίλισσας». Ο Ρομπέρτο Κάρλος με τον Σαντιάγκο Σολάρι είναι δύο από αυτές τις δόξες, με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να δειπνούν μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη με θέα την Ακρόπολη.

Ο «τυπάρας» υπήρξε συμπαίκτης με τον Σολάρι στην Ίντερ, ενώ και με τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, καθώς αγωνίζονται μαζί σε πολλά παιχνίδια παλαιμάχων της Ιταλικής ομάδας.