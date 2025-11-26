Ολυμπιακός Κ9 - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του βλέπουν το ματς
Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του παρακολουθούν το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν έχασαν την ευκαιρία.
Στο προπονητικό του Ρέντη ο Ισπανός τεχνικός και οι παίκτες του παρακολουθούν τη μάχη της Κ19 των ερυθρόλευκων με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: eurokinissi, Στέλιος Στεφάνου
