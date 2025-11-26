Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: Στο Ρέντη ο Μαρσέλο, στον πάγκο της Βασίλισσας ο γιος του
Ένας... παλιός φίλος επέστρεψε στο Ρέντη. Ο λόγος για το θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, ο οποίος έδωσε το παρών στον αγώνα της Κ19 του Ολυμπιακού με την αντίστοιχη ομάδα της Βασίλισσας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Υouth League.
Ο Βραζιλιάνος Legend συνομίλησε με αρκετά γνώριμα πρόσωπα, όπως τον πρώτην συμπαίκτη του, Παναγιώτη Ρέτσο, ενώ κάθισε μαζί με τους ανθρώπους της πρώτης ομάδας των Πειραιωτών.
🔴 Ο Ρέτσος τα… είπε με τον Μαρσέλο στο Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19! pic.twitter.com/nW8h0BW7pM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 26, 2025
Αξιοσημείωτο πως στην Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνίζεται ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, ο οποίος ήταν στον πάγκο.
