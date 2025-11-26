Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση του στα Social Media παρουσίασε τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μεγάλη βραδιά, καθώς θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champion League.

Οι Πειραιώτες με ανάρτηση τους στα Social Media παρουσίασαν τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστούν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Φάληρο, η οποία είναι η κλασική ερυθρόλευκη των εντός έδρας παιχνιδιών, έχοντας φυσικά στο χέρι τα... αστέρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.