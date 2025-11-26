Ο Βαγγέλης Παυλίδης σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Μπενφίκα επί του Άγιαξ, αποκάλυψε τα όσα είπε στα αποδυτήρια ο προπονητής των «αετών», Ζοζέ Μουρίνιο.

Η Μπενφίκα ταξίδεψε χθες (25/11) μέχρι το Άμστερνταμ, εκεί όπου αντιμετώπισε τον Άγιαξ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι «αετοί» της Λισαβόνας επικράτησαν με 0-2 του Αίαντα και πανηγύρισαν τους πρώτους τους βαθμούς για φέτος στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, που μπορεί χθες να μην σκόραρε άλλα έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης, εξέφρασε την ικανοποίηση του με την απόδοση της ομάδας και αποκάλυψε τα όσα είπε σε εκείνον και τους συμπαίκτες του ο Ζοζέ Μουρίνιο.

«Όταν παίρνεις τους τρεις βαθμούς, όλα φαίνονται καλύτερα (γέλια). Είναι πάντα ωραίο να νικάς τον Άγιαξ. Ο Μουρίνιο δεν είπε πολλά μετά το παιχνίδι. Μόνο μια ατάκα: “Τα λέμε αύριο”. Τίποτα περισσότερο. Δεν αφήσαμε πολύ χώρο στον Άγιαξ, γιατί ξέρουμε πόσο καλά παίζει με την μπάλα. Το πρώτο γκολ μας βοήθησε πολύ, ελέγξαμε αμυντικά το παιχνίδι, αλλά είχαμε και αντεπιθέσεις, όπως στο δεύτερο γκολ».

Ο Έλληνας στραικερ απέφυγε ακόμη να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον παρτενέρ του στην κορυφή της επίθεσης, Φράνιο Ιβάνοβιτς, λέγοντας ότι: «Δεν θεωρώ ότι είμαι ο κατάλληλος να μιλήσω για τον Ιβάνοβιτς. Πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή. Είναι σπουδαίος παίκτης, κομμάτι της ομάδας και τον χρειαζόμαστε. Θα βρει το χρόνο του, όπως και εγώ πέρσι. Μπορεί να αλλάξει αυτή τη δυσαρμονία που εμφανίζεται, δεν καταλαβαίνω γιατί. Χρειάζεται χρόνο, δεν είναι εύκολο να έρθει σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως η Μπενφίκα, με πίεση, σε μια ομάδα που δεν παίζει μόνο για να σε βοηθήσει. Χρειάζεται υπομονή».

Τέλος, αναφορικά με τα επόμενα παιχνίδια της Μπενφίκα στη League Phase του Champions League, ο διεθνής επιθετικός πρόσθεσε πως: «Καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Ήταν δύσκολο, καθώς στους πρώτους τέσσερις αγώνες δεν είχαμε βαθμούς. Σήμερα υπερασπιστήκαμε περισσότερο, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να επικεντρωθούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Το ματς με τη Νάπολι θα είναι άλλος ένας τελικός για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση του Champions League».

Από την άλλη, ο Μουρίνιο στις δικές του δηλώσεις μέτα τον αγώνα, εμφανίστηκε εξίσου ικανοποιημένος με την απόδοση των παικτών του, αλλά και αισιόδοξος για την συνέχεια της διοργάνωσης, λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε δηλώσει ότι στο ημίχρονο του αγώνα Κυπέλλου εναντίον της Ατλέτικ Κλουμπ (ομάδα 3ης κατηγορίας) ήθελε να κάνει 9 αλλαγές.

«Τα τελευταία 10 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ήταν χαοτικά. Χάσαμε λίγο τον έλεγχο, δώσαμε την μπάλα πολύ γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο, δυσκολευτήκαμε πολύ να παίξουμε από την άμυνα, αλλά στην πραγματικότητα, είχαν μόνο μία καθαρή ευκαιρία. Τότε πήραμε και τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Το να σκοράρεις ένα γκολ νωρίς σου δίνει μια θετική ώθηση. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να πάρεις το προβάδισμα, αλλά και με το να αποκτήσεις το μομέντουμ. Είμαι ικανοποιημένος. Από την οπτική γωνία του τουρνουά, αυτή η νίκη μας δίνει νέα πνοή. Αν είχαμε φέρει ισοπαλία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι αν καταλήξουμε με εννέα βαθμούς, θα έχουμε μια καλή ευκαιρία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε δύο ακόμη νίκες».