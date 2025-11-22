Ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του μετά τη νίκη-πρόκριση της Μπενφίκα επί της Ατλέτικο Κλουμπ της 3ης κατηγορίας (0-2, 21/11), λέγοντας πως στο ημίχρονο ήθελε να αλλάξει 9 παίκτες!

Αρκετά... σκούρα τα βρήκε η Μπενφίκα στην έδρα της Ατλέτικο Κλουμπ, ομάδας από την 3η κατηγορία, το βράδυ της Παρασκευής (21/11) για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παυλίδης, ανήμερα των 27ων γενεθλίων του, σκόραρε για ακόμη μια φορά, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 77'.

Η εμφάνιση αυτή των «Αετών» φυσικά δεν άρεσε καθόλου στον Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο προπονητή να εμφανίζεται εμφανώς εκνευρισμένος στις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τον αγώνα.

Δίνοντας μια από τις γνωστές... ατάκες του που γίνονται viral, ο Special One ανέφερε πως στο ημίχρονο ήθελε να κάνει 9(!) αλλαγές, καθώς μόλις δυο ποδοσφαιριστές του είχαν πάρει στα σοβαρά την αναμέτρηση. Εν τέλει βέβαια, έκανε 4, αριθμός που προφανώς δεν είναι μικρός, αν αναλογιστούμε πως πρόκειται μόλις τα πρώτα 45', δίχως κάποιον τραυματισμό.

Πάντως, στο τέλος ανέφερε πως η ομάδα του παρουσιάστηκε πιο σοβαρή στο δεύτερο μέρος, όπου και πέτυχε τα δυο γκολ για τη νίκη-πρόκριση στον επόμενο γύρο.

«Η Ατλέτικο έκανε εξαιρετική δουλειά. Τους είδα να παίζουν στη Μάφρα σε έναν αγώνα πρωταθλήματος, έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και συνειδητοποίησα ότι είχαν τις ικανότητες να μας δυσκολέψουν το παιχνίδι. Αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό. Και ήταν κακό με την έννοια ότι αυτό που με πονάει περισσότερο είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία ήταν κακή.

Υπήρχαν πολλοί παίκτες που δεν ήταν σοβαροί και δεν προσέγγισαν τα πράγματα όπως έπρεπε. Στο ημίχρονο έκανα τέσσερις αλλαγές, αλλά ήθελα να κάνω εννέα. Με τους παίκτες στο ημίχρονο, είπα στους δύο που έπαιρναν το παιχνίδι στα σοβαρά ότι ήθελα να μείνουν στο γήπεδο. Οι άλλοι εννέα όχι.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε πολύ, η Ατλέτικο δεν μπορούσε πλέον να βγει με την ίδια ποιότητα και ήταν μόνο θέμα χρόνου να σκοράρουμε. Ήμουν ευχαριστημένος με το δεύτερο ημίχρονο επειδή η νοοτροπία βελτιώθηκε».