Νέο ξέσπασμα Μουρίνιο κατά δημοσιογράφου: «Εσένα ο πατέρας σου ήταν πάντα καλός μαζί σου;»

Για ακόμη μια φορά ο Ζοzέ Μουρίνιο, πρωταγωνίστησε με ατάκα του σε συνέντευξη Τύπου.

Πλέον, κυρίως «παίζει» στα media για όσα λέει και όχι για όσα κάνουν οι ομάδες του. Το επικοινωνιακό ταλέντο του Ζοζέ Μουρίνιο ήταν ανέκαθεν λαμπρό και πασιφανές, ωστόσο τον τελευταίο καιρό δεν είναι λίγες οι φορές που... έχει ξεφύγει.

Αυτή τη φορά, ο Special One δεν δίστασε να αναφερθεί στον πατέρα ενός δημοσιογράφου στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του ματς κόντρα στον Άγιαξ. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος τον ρώτησε αν - μετά από όσα είπε - φοβάται πως οι παίκτες του θα τα βάλουν μαζί του και ο Μουρίνιο απάντησε με την εξής ατάκα: «Εσένα ο πατέρας σου όταν ήσου νέος ήταν πάντα καλός μαζί σου μέχρι να γίνεις ένας υπεύθυνος ενήλικας; Αυτά είναι φάσεις, αυτό ακριβώς».

Πάντως, για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο Πορτογάλος... έσταξε μέλι, εγκωμιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζεται με τους συμπαίκτες του και βοηθά συνολικά την ομάδα. «Ακόμη κι αν δεν σκόραρε, θα ήταν πολύ σημαντικός για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.