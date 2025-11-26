Ο ρεπόρτερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο «COPE», Μιγκέλ Άνχελ Ντίας αναλύει στο Gazzetta τον τρόπο που ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Ραντεβού με τα αστέρια έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) για την 5η αγωνιστική του League Phase του Champions League με στόχο ένα ιστορικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει και βαθμολογικά στην κατάταξη.

Φυσικά, τα φώτα είναι στραμμένα στη «Βασίλισσα» των 15 Champions League στην ιστορία της και των αστεριών της όπως ο Μπαπέ, ο Βινίσιους, ο Μπέλινγκχαμ, ο Κουρτουά κ.α. υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο.

Άπαντες γνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης, με τους Ισπανούς να είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν θα διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για να κάνουν την υπέρβαση.

Ο ρεπόρτερ των «μερένχες» από την δημοφιλή ισπανική ιστοσελίδα « COPE » ανέλυσε την ομάδα του Αλόνσο για το Gazzetta, σχολίασε τα δυνατά σημεία του Ολυμπιακού, τις αδυναμίες της Ρεάλ αλλά και το μυστικό για να έρθει μία σπουδαία νίκη για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Αρχικά, ποια είναι η πρόβλεψη σου για ματς;

«Θεωρώ ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα κερδίσει. Παρότι η ομάδα βρίσκεται σε μία κακή περίοδο από πριν από τις διεθνείς υποχρεώσεις, θεωρώ ότι σύντομα θα βελτιωθεί και να επανακάμψει».

Ποιο είναι το δυνατό σημείο της Ρεάλ;

«Τα δύο βασικά της εργαλεία είναι ο Κουρτουά στην εστία και ο Μπαπέ στην κορυφή. Είναι οι δύο παίκτες που της φέρνουν τίτλους».

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει τη νίκη;

«Πρέπει να έχει εξαιρετική παρουσία στο γήπεδο. Να τα κάνει όλα τέλεια και στο 100%. Πρέπει να προσπαθήσουν οι παίκτες να είναι επιθετικοί, να πιέζουν και να κερδίζουν την όποια μονομαχία. Και φυσικά, στην ευκαιρία που θα παρουσιαστεί να βρουν το γκολ».

Τι γνωρίζεις για τον Ολυμπιακό;

«Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, ο Ολυμπιακό έχει άμεσο στυλ και σε υψηλό τέμπο. Ξεκινούν δυναμικά το ματς με πρέσινγκ ψηλά και γενικώς δεν επενδύουν στην κατοχή της μπάλας».

Ποιους παίκτες ξεχωρίζεις από τον Ολυμπιακό;

«Μου αρέσει πολύ ο Ποντένσε με τον Ζέλσον Μάρτινς για τις μεταβιβάσεις τους και την τεχνική κατάρτιση. Ο Ελ Καμπί είναι ένας επικίνδυνος επιθετικός και αρκετά δυνατό κορμί και τέλος μου αρέσει πάρα πολύ ο Μουζακίτης. Νομίζω ότι έχει λαμπρό μέλλον και θεωρώ πως είναι ο νέος Μόντριτς».

Το γήπεδο θα είναι sold out. Τι ρόλο θα παίξει αυτό στην ομάδα της Ρεάλ;

«Νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι πρόβλημα για τους παίκτες της Ρεάλ. Έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τέτοιες ατμόσφαιρες»

Ποια στελέχη τα βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης»;

«Δεν είναι σίγουρο αν θα ταξιδέψει ο Φλορεντίνο Πέρεθ αλλά θα βρεθούν ο Μπουτραγκένιο, ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Σολάρι που θα είναι με την ομάδα».

Ποιοι θα είναι εκτός πλάνων για τον Αλόνσο;

«Σίγουρα δεν θα ταξιδέψει ο Καρβαχάλ, ο Μιλιτάο, ο Αλάμπα και ο Μασταντουόνο αλλά θα είναι μαζί πιθανών ο Τσουαμενί και ο Ρούντιγκερ».