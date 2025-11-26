Η Γιουβέντους… έφτιαξε τον Ολυμπιακό: Τι θέλει στα επόμενα ματς

Η νίκη της Γιουβέντους απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ φτιάχνει το μέλλον του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός μπορεί σήμερα να δίνει τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και να έχει επικεντρώσει εκεί όλη την προσοχή του, όμως χθες… κρυφοκοίταζε και τον αγώνα της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους, που έληξε 2-3 χάρη στο γκολ του Ντέβιντ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Αυτή η νίκη της ιταλικής ομάδας κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της νέας σεζόν, σε περίπτωση που κατακτήσουν το πρωτάθλημα, καθώς θα έχουν ουσιαστικά δύο ευκαιρίες για να μπουν και πάλι κατευθείαν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, όπως έκαναν και φέτος.

Να πάει το πρωτάθλημα στη Βίκινγκ

Η πρώτη, όπως είναι γνωστό, είναι να μην πάρει το πρωτάθλημα η Μπόντο Γκλιμτ. Κάτι που θα γνωρίζουμε την Κυριακή, όταν διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική στη Νορβηγία. Η Βίκινγκ, που είναι πρώτη με 68 βαθμούς, υποδέχεται τη Βαλερένγκα, ενώ η Μπόντο, που ακολουθεί με 67, αντιμετωπίζει τη Φρέντρικσταντ.

Αν η Βίκινγκ πάρει τον τίτλο, τότε θα είναι σχεδόν σίγουρο πως οι Πειραιώτες θα γλιτώσουν τα προκριματικά, καθώς από πάνω τους έχουν μόνο τη Ρέιντζερς, η οποία έχει μείνει αρκετά πίσω στη Σκωτία και δεν φαίνεται ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο.

Η φετινή «κόντρα» Ολυμπιακού – Μπόντο Γκλιμτ

Η δεύτερη ευκαιρία είναι καθαρά στα χέρια του Ολυμπιακού. Η διαφορά που τους χωρίζει από τους Νορβηγούς παρέμεινε, μετά την χθεσινή ήττα από την Γιουβέντους, στους μόλις 500 βαθμούς, και αν τους ξεπεράσουν, ακόμη κι αν η Μπόντο Γκλιμτ κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα πάει στους «ερυθρόλευκους» το απευθείας εισιτήριο.

🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues.



🇳🇴 Bodø/Glimt could be officially OUT of the race next weekend if they finish 2nd in Eliteserien.



🇬🇷 Olympiacos are now big favorites to move from PO to… pic.twitter.com/FVwWtZKFkK November 24, 2025

Τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό; Να συγκεντρώσουν έστω και έναν βαθμό περισσότερο στη φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, λόγω του δύσκολου προγράμματος που έχει στη συνέχεια η Μπόντο Γκλιμντ, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει τα ματς της στο League Stage με τους 2 βαθμούς που έχει αυτή τη στιγμή.

Το πρόγραμμα της Μπόντο Γκλιμτ

10/12: Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ

20/1: Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

28/1: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντόρτμουντ

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού