Οι Ισπανοί, κάνουν ειδική μνεία στον Μεντιλίμπαρ και στα όσα έχει πετύχει ο Βάσκος στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ δεν ξεχνούν ότι... πληγώνει Νοέμβριο τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Marca, ένα από τα σημαντικότερα Μέσα της Ισπανίας στέκεται στην παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (22.00).

Ο Τσάμπι Αλόνσο στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο «έντονο ποδόσφαιρο» που παίζει ο Βάσκος κόουτς χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο προπονητή».

Από την άλλη, ο Μιγκέλ Άνχελ Λάρα της Marca στο άρθρο του με τίτλο «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον Όλυμπο», γράφει χαρακτηριστικά:

«Ο προπονητής του Ολυμπιακού λατρεύεται, καθώς είναι ο μοναδικός τεχνικός που έκανε μια ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Στον Πειραιά, ο προπονητής από το Ζαλντίμπαρ έχει μετατραπεί σε πρόσωπο λατρείας. Η κατάκτηση του Conference League πριν από δύο χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πιο κοντά είχε φτάσει στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός, φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 με τον Φέρεντς Πούσκας στον πάγκο του (έχασε 2-0 από τον Άγιαξ στον τελικό του Γουέμπλεϊ).

Σε μια μακρά λίστα Ισπανών προπονητών (Μίτσελ, Βαλβέρδε, Ντιέγο Μαρτίνεθ, Κορμπεράν…), ο Μεντιλιμπάρ κλήθηκε να αναλάβει την ομάδα από τον πανίσχυρο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Φεβρουάριο του 2024. Κατέκτησε το Conference την ίδια σεζόν και πέρσι υπέγραψε το νταμπλ με το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο».

Ο Μεντιλίμπαρ... κερνάει φαρμάκι τη «βασίλισσα» το Νοέμβριο!

Και τις δύο φορές που ο Μεντιλιμπάρ νίκησε τη Ρεάλ, τα νερά ήταν ταραγμένα στο στρατόπεδο της ομάδας του Μπερναμπέου, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα της Marca.

Η πρώτη νίκη ήταν με τη Βαγιαδολίδ, τον Νοέμβριο του 2009 (1-0). Ήταν οι τελευταίες εβδομάδες του Σούστερ ως προπονητή της Ρεάλ. Η δεύτερη ήρθε τον ίδιο μήνα, στις 24 Νοεμβρίου αλλά του 2018. Η Έιμπαρ συνέτριψε τη Ρεάλ στο Ιπουρούα (3-0). Εκείνη τη μέρα ξέσπασε και η κρίση Σολάρι - Ίσκο.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Μεντιλιμπάρ αναζητά μια νίκη που θα είχε παγκόσμια απήχηση και θα έκανε... κρότο σ' όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Λάρα κλείνει το κείμενό του γράφοντας: «Στα 64 του χρόνια, ο Μεντιλιμπάρ δηλώνει "ευτυχισμένος" στην Ελλάδα. Το γκλάμουρ δεν υπήρξε ποτέ μέρος της μακράς προπονητικής του πορεία. Γι’ αυτό, η γοητεία του Champions League ή η επίσκεψη μιας ομάδας με 15 Κύπελλα Ευρώπης δεν του αποσπούν την προσοχή από τους στόχους του: «Αυτό που πρέπει πραγματικά να διεκδικήσουμε είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο», δηλώνει ο ίδιος καθώς αυτά τα δύο τρόπαια αποτελούν τον αντικειμενικό στόχο της ομάδας του. Ωστόσο, ξέρει πολύ καλά πως στο Λιμάνι ζουν και αναπνέουν για τέτοια βράδια.

Ο Μεντιλίμπαρ σε αριθμούς στον Ολυμπιακό

Ο 64χρονος τεχνικός έχει κατακτήσει 5 τίτλους στην καριέρα του. Τη 2η κατηγορία Ισπανίας, το Europa League και στο Λιμάνι ζει τα... πάντα.

Conference League, Πρωταθλητής και Κυπελλούχος. Από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχει ήδη τρεις τίτλους με τους ερυθρόλευκους και... συνεχίζει!

Συγκεκριμένα, έχει κάτσει στον πάγκο του Ολυμπιακού 89 φορές και μετράει 59 νίκες, 17 ισοπαλίες και 13 ήττες με 169 γκολ ενεργητικό και 77 τέρματα παθητικό.

Τη φετινή σεζόν, σε 17 ματς, η ομάδα του έχει πανηγυρίσει 11 φορές, ματς ήρθαν ισόπαλα και μόλις 3 φορές - οι δύο ήττες, δε, ήρθαν από την Αρσεναλ στο Λονδίνο με 2-0 και από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη με 6-1.