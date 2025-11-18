Καραπαπάς στους Galacticos για το νέο συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ: «Φαντάζομαι θα υπογράψει και 4η φορά, έχει πολύ καλή χημεία με τον κ. Μαρινάκη»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, τοποθετήθηκε και στην ερώτηση του Κώστα Νικολακόπουλου για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το νέο συμβόλαιό του.

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε στους Galacticos και για τον Μεντιλίμπαρ και την προοπτική για το καινούριο συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό. Επιπλέον στάθηκε και σε μία ιστορία που είχε να κάνει με τον αγώνα με την Άστον Βίλα. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού τόνισε μεταξύ άλλων για τον Βάσκο τεχνικό: «Ο προπονητής είναι μία άλλη ιστορία. Και ο Μεντιλίμπαρ νομίζω έχει βρει εδώ στην Ελλάδα την ομάδα που ήθελε να δουλέψει. Ξέρετε ο Μεντιλίμπαρ είναι άνθρωπος ορεινός. Σκληρός άνθρωπος και ταπεινός ταυτόχρονα.

Για αυτό και πολύ εύκολα κερδίζει τον σεβασμό όλων και εκτός της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον σέβονται οι πάντες. Και οι αντίπαλοι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος σκληρός, δίκαιος και ταπεινός ταυτόχρονα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συστολή (όταν φωνάζουν το όνομά του). Έχει υπογράψει 3 φορές στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι πώς θα υπογράψει και άλλη φορά. Δεν βλέπω κάτι να έχει στραβώσει ή αλλάξει. Κάνει τα πλάνα για το μέλλον, τα κάνουμε και εμείς και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχει μία πάρα πολύ καλή χημεία με τον κ. Μαρινάκη. Είναι πολύ ωραίο όλο. Του Μεντιλίμπαρ του αρέσουν τα δύσκολα, όπως μας αρέσουν και εμάς και είναι ωραίο αυτό».