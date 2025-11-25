Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πρώτη αποστολή στην Ευρώπη για Μπότη, μέσα και ο Πνευμονίδης
Στην αποστολή μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό level ο Νίκος Μπότης αντί του Πασχαλάκη και στους εκλεκτούς είναι και ο Πνευμονίδης. Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Ρεάλ ανά θέσεις έχει ως εξής:
Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο
Μεσοεπιθετικοί: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης
Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
