Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πρώτη αποστολή στην Ευρώπη για Μπότη, μέσα και ο Πνευμονίδης

Ο Ολυμπιακός

bet365

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την κατάρτιση της αποστολής ως προς τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην αποστολή μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό level ο Νίκος Μπότης αντί του Πασχαλάκη και στους εκλεκτούς είναι και ο Πνευμονίδης. Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Ρεάλ ανά θέσεις έχει ως εξής:

Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο

Μεσοεπιθετικοί: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

 

Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα