Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την κατάρτιση της αποστολής ως προς τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην αποστολή μπήκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό level ο Νίκος Μπότης αντί του Πασχαλάκη και στους εκλεκτούς είναι και ο Πνευμονίδης. Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Ρεάλ ανά θέσεις έχει ως εξής:

Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο

Μεσοεπιθετικοί: Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι