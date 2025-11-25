Ρέτσος για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: «Νιώθω ότι μας χρωστά κάτι και θέλω να πιστεύω πώς θα πάρουμε τη νίκη»

Ο στόπερ Παναγιώτης Ρέτσος ανέλυσε τις δυσκολίες του αγώνα με τη Ρεάλ και στάθηκε στο πώς περιμένει τον αγώνα από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού και εκ των αρχηγών του εκπροσώπησε τους Πειραιώτες στη συνέντευξη Τύπου του Καραϊσκάκη. Εκεί ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε για:

Τη Ρεάλ: Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε. Όμως έχουμε δείξει ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και εμείς. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε εμείς.

Στην ερώτηση του Gazzetta για τα ματς με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ: "Έτυχε να παίξουμε με τις 2 κορυφαίες ισπανικές ομάδες και είναι ένα κίνητρο. Σίγουρα θέλουμε από την πλευρά μας - όχι να αποδείξουμε - αλλά να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να πάρουμε αποτελέσμα. Νιώθω ότι μας χρωστά κάτι και θέλω να πιστεύω πώς αύριο θα πάρουμε τη νίκη.

Τον Μπαπέ: Πέραν από τον Μπαπέ υπάρχουν τόσοι παίκτες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά τα παιχνίδια έχουν με το πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε. Ξέρουμε πώς θα έχουμε τη βοήθεια του κόσμου που είναι σημαντικός παράγοντας για εμάς.

Τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα και το διαιτητικό λάθος με τον Έσε: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Πρέπει να μας επηρεάζουν αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Επιμένω με τη συγκέντρωση. Είναι ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει. Εάν ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο με τη Μπαρτσελόνα νομίζω θα δείξουμε ωραία πράγματα.

Το κάθε παιχνίδι έχει κίνητρο. Το περιμένουμε πώς και πώς και ανυπομονούμε. Έχει περάσει καιρός από τη Μπαρτσελόνα. Να βγάλουμε καθαρό μυαλό, προσωπικότητα και ενέργεια.

Τη στόχευση: Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι για να πάρουμε βαθμούς. Ξέρουμε πώς θα είναι δύσκολο αλλά εγώ πιστεύω ότι όλα για κάποιον λόγο γίνεται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων θα μας ωφελήσουν στη συνέχεια. Σας διαβεβαιώ ότι η ομάδα αυτή το πιστεύει πολύ και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.

Τις αλλαγές στον αγώνα με τον Ατρόμητο και εάν πρέπει να ξαναπαίξει έτσι ο Ολυμπιακός: Καλησπέρα σας. Αυτή η ερώτηση είναι για τον προπονητή. Ο προπονητής ξέρει ποιόν πρέπει να βάλει. Όλα τα παιδιά παίζουν με το ίδιο πάθος και διάθεση. Ο προπονητής ξέρει πολύ καλά ποιόν θα βάλει και θα το δείτε και αύριο.