Ολυμπιακός: Όταν οι τρεις από τους τέσσερις κάνουν έξι λάθη…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι του.

Αφιέρωσα το χθεσινό κομμάτι εδώ στο gazzetta στην επιστροφή του Έσε και στην ισορροπία που έδωσε στον Ολυμπιακό η παρουσία του.

Κατά συνέπεια με χαρά είδα στην δευτεριάτικη εκπομπή της Nova για το πρωτάθλημα την καταγραφή των στατιστικών για τον Αργεντίνο: 83 ενέργειες (επιτυχημένες στο 88%), πάσες 68 (εύστοχες 96%), μονομαχίες 9 (κερδισμένες κατά 89%) και κλεψίματα 14 (11 στο μισό γήπεδο του αντίπαλου).

Οι αριθμοί του Αργεντίνου στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν εκπληκτικοί κι απλά δικαιώνουν την εκτίμηση μου «με το μάτι», χωρίς τα νούμερα. Είναι δε πολύ σημαντικό για τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ το aggressive στιλ του Έσε στην πίεση που ασκεί ψηλά. Με τη διαφορά ότι πρέπει να τον ακολουθούν κι άλλοι παίκτες. Για παράδειγμα, όταν το έκανε κι ο Ορτέγκα σε μία στιγμή στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός βρήκε το δοκάρι με το γυριστό του Ζέλσον μετά τη σέντρα του Ποντένσε που πήρε την μπάλα από το κλέψιμο του αριστερού του μπακ.

Κι επειδή η αναφορά στον Ορτέγκα: ο Αργεντίνος κάνει κι αυτός συχνά το ίδιο λάθος με τον Ρέτσο, κρατάει παραπάνω την μπάλα στα πόδια απ΄ ότι πρέπει, με συνέπεια πολύ απλά κάποιες φορές να την χάνει. Κι όταν την χάνει ο αμυντικός την μπάλα, ίσον πρόβλημα. Έτσι, έκανε καθαρό λάθος, στη φάση στην οποία «πράσινοι» και «κίτρινοι» είδαν ότι έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα! Διότι μπορεί να μην υπάρχει καμία περίπτωση αποβολής του, γιατί πρώτα του έγινε φάουλ (τράβηγμα), το οποίο σφυρίχτηκε, και μετά να έκανε κι ο ίδιος φάουλ πάνω σε άλλον αντίπαλο του, αλλά αυτό δεν αναιρεί την κακή απόφαση του να κρατήσει παραπάνω αδικαιολόγητα την μπάλα στα πόδια του, αντί να την γυρίσει πίσω στον Πιρόλα και να τελειώσει η ιστορία.

Κάποιοι θα πουν ότι επιμένω σε λεπτομέρειες. Μα από τις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός έχασε από την Άρσεναλ και δεν κέρδισε την PSV. Διότι στο πιο υψηλό επίπεδο, στο Τσάμπιονς Λιγκ, κοστίζουν αυτά τα μικρά λάθη, που δεν κοστίζουν, συνήθως, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο δε Ορτέγκα φέτος κάνει καλή δουλειά, όπως έκανε σε γενικές γραμμές και το Σάββατο, όμως δεν μπορεί να αποφύγει αυτά τα λάθη. Και τις μονομαχίες του κέρδισε και κρίσιμη επέμβαση είχε και πολλές φορές ανέβηκε μπροστά να βοηθήσει και πίεσε ψηλά και βγήκε πρώτος κι έκοψε. Καλός ήταν. Δεν περιορίζει, ωστόσο, τα λάθη του, όπως η φάση που καταγράφηκε πιο πάνω.

Θυμηθείτε δε και τη φάση στην οποία ο Ρόντινεϊ στο 45’ έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο χωρίς καν πίεση, με αποτέλεσμα μία αντεπίθεση κι ένα όχι κακό σουτ του Κίνι (με τον Ζέλσον να μην τον μαρκάρει ούτε με τα μάτια!). Αλλά κι εκείνη που ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ για…νιοστή φορά δεν είχε ακολουθήσει την υπόλοιπη άμυνα κι έμεινε πίσω κολλημένος καλύπτοντας τον Μπακού στην πολύ καλή ευκαιρία του Ατρόμητου να μειώσει το σκορ στο 87’.

Όταν λοιπόν κάνουν με τον Ατρόμητο δύο λάθη ο Ρέτσος, τρία ο Ορτέγκα (υπάρχει και πάσα του πάνω σε αντίπαλο, αλλά και κακό διώξιμο) και ένα ο Ρόντινεϊ, δηλαδή τρεις αμυντικοί σου να υποπίπτουν σε έξι λάθη, ας μην απορούμε για την γκρίνια που βγάζει ο Μεντιλίμπαρ, όταν βλέπει τέσσερις ημέρες πριν από μία σύγκρουση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τους τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς του να συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε γκάφες.

Και φωνάζει γιατί ξέρει πως όσο κι αν εμφανιστούν πιο συγκεντρωμένοι στο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ οι παίκτες του, όταν έχουν συνηθίσει στα λάθη στα παιχνίδια στα οποία δεν είναι απολύτως focus, πιθανότατα θα τα επαναλάβουν και στα παιχνίδια που θα είναι πολύ πιο focus….

Άσχετο:

Ποιες είναι οι ομάδες που έχουν τις καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος; Ο Ολυμπιακός (26 γκολ) κι ο Λεβαδειακός (28 γκολ). Αυτές έχουν κερδίσει και τα περισσότερα πέναλτι, από έξι.

Παρεμπιπτόντως, οι δύο αυτές ομάδες είναι και με τις περισσότερες ασίστ, 15 και 17 αντίστοιχα. Ο δε Ολυμπιακός είναι η ομάδα και με τα πιο πολλά δοκάρια, εφτά!

Οι ομάδες που έχουν κάνει τα περισσότερα φάουλ είναι η Κηφισιά (μακράν) και η ΑΕΚ. Αντιθέτως, τα λιγότερα έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ κι ο Ολυμπιακός. Στις κίτρινες κάρτες μακράν πρώτη είναι η Κηφισιά (50), ενώ η ΑΕΚ έχει 29. Ο Ολυμπιακός έχει 16 κι ο ΠΑΟΚ 19.

Οι αριθμοί πολλές φορές εξηγούν πολλά πράγματα

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ατυχώς η βελτίωση που βλέπουμε στις στατικές φάσεις, τόσο αμυντικά, όσο και (ιδίως) επιθετικά, είναι μικρή στον Ολυμπιακό, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο οποίο προσπάθησαν να κάνουν και τρεις κομπίνες οι «ερυθρόλευκοι», όλες ανεπιτυχώς, αφού οι Τσικίνιο και Ποντένσε έκαναν κακές επιλογές. Το χειρότερο απ΄ όλα, βέβαια, ήταν που επιλέχθηκε να γίνει κομπίνα, σε ιδανική θέση για απευθείας σουτ! Από δε τα τέσσερα κόρνερ που εκτέλεσε ο Ρόντινεϊ, ένα ήταν καλοκτυπημένο (στην άστοχη κεφαλιά του Πιρόλα).

Νομίζω ότι τις πιο μέτριες εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ έχει ο Τσικίνιο, που κατά την άποψη μου πάντα κακώς παίρνει και σχεδόν όλες τις απευθείας εκτελέσεις φάουλ, αφού ποτέ δεν έχει σκοράρει. Αντιθέτως, είχαμε δει τον Ποντένσε σε μία έξοχη απευθείας εκτέλεση να έχει δοκάρι με τον Λεβαδειακό (στο 3-2), όπως είδαμε τώρα να έχει δοκάρι με τον Ατρόμητο κι ο Ελ Κααμπί, επίσης με ένα πολύ καλό κτύπημα. Εν τέλει, πάντως, ο μοναδικός που έχει σκοράρει με απευθείας φάουλ είναι ο Ρόντινεϊ, πέρυσι και δη με μία εκτέλεση που ήταν σέντρα-σουτ, αιφνιδιάζοντας τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον Αντίνο που μας θύμισε Αργεντίνος συνάδελφος