Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οριστικά εκτός μάχης ο Κουρτουά
Οριστικά εκτός της μεγάλης μάχης απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική του Champions League έμεινε ο Τιμπό Κουρτουά.
Οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) στο «Καραϊσκάκης» και ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει αυτή την πολύ σημαντική απουσία.
Από το πρωί υπήρξαν δημοσιεύματα για «πρόβλημα» με τον Βέλγο, και εν τέλει η «βασίλισσα» με επίσημη ανακοίνωση ενημέρωσε πως ο υψηλόσωμος πορτιέρε διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη και θα χάσει το ταξίδι στη χώρα μας.
Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Αντρέ Λούνιν.
Η ανακοίνωση:
Μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τιμπό Κουρτουά διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Θα χάσει το ταξίδι στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά.
Parte médico de Courtois.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025
