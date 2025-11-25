Με ανακοίνωσή της η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε πως ο Βέλγος κίπερ θα απουσιάσει από το αυριανό (26/11,22:00) ματς με τον Ολυμπιακό.

Οριστικά εκτός της μεγάλης μάχης απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική του Champions League έμεινε ο Τιμπό Κουρτουά.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) στο «Καραϊσκάκης» και ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει αυτή την πολύ σημαντική απουσία.

Από το πρωί υπήρξαν δημοσιεύματα για «πρόβλημα» με τον Βέλγο, και εν τέλει η «βασίλισσα» με επίσημη ανακοίνωση ενημέρωσε πως ο υψηλόσωμος πορτιέρε διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη και θα χάσει το ταξίδι στη χώρα μας.

Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Αντρέ Λούνιν.

Η ανακοίνωση:

Μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τιμπό Κουρτουά διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Θα χάσει το ταξίδι στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά.