Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στη «Marca» ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης τη Τετάρτη (26/11).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Τετάρτη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League σε έναν από τα δυσκολότερα εντός έδρας παιχνίδια που έχουν να δώσουν οι Ερυθρόλευκοι τα τελευταία χρόνια.

Μία ενδεχόμενη νίκη απέναντι στην πολυνίκη του θεσμό με 15 κατακτήσεις θα έδινε τεράστια βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ώθηση στους Πειραιώτες για τη συνέχεια της League Phase και θα ενίσχυε σοβαρά τις πιθανότητες τους να βρεθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ισπανική εφημερίδα «Marca» πήρε συνέντευξη από το Στέλιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1998 έως το 2003 και κατέγραψε 276 συμμετοχές πετυχαίνοντας 87 γκολ, προτού μετακομίσει στην Μπόλτον που αγωνιζόταν τότε στη Premier League.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης 2004 μίλησε εκτός των άλλων για το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ επί ελληνικού εδάφους, για τον επικείμενο αγώνα της Τετάρτης, αλλά και για το ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος:

Για το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα: «Ήξερα ότι δεν είχαν νικήσει τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ήξερα ότι δεν είχαν νικήσει ποτέ στην Αθήνα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ίσως όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν επιπλέον κίνητρο, θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να εντυπωσιάσουν... ακόμη και να ονειρεύονται ότι μια μέρα η Ρεάλ θα τους προσέξει. Αυτοί είναι αγώνες που αναμένουν όλοι με ανυπομονησία. Και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο παίζει επίσης ρόλο. Είναι εντυπωσιακή».

Για το αν μπορεί αυτό να βαραίνει τους παίκτες: «Ναι, και ακόμη περισσότερο όταν αγωνίζονται κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα τους, είναι τρελαμένοι μαζί της και τη στηρίζουν στο έπακρο».

Για τις αναμνήσεις από τα δικά του παιχνίδια με τη Ρεάλ: «Ήταν πάντα αξέχαστοι αγώνες. Θυμάμαι τον πρώτο, στην Αθήνα, που έληξε 0-0. Υπήρχε ένα καθαρό πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Ένας άλλος αξέχαστος αγώνας ήταν το 3-3, ένα παιχνίδι με πολύ πήγαινε-έλα. Εκείνος στη Ρεάλ ήταν κάπως απογοητευτικός, καθώς δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Αλλά το να παίζεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα μια φοβερή εμπειρία, για να την απολαύσεις, να μάθεις και να δείξεις το επίπεδό σου».

Για τον αγαπημένο του παίκτη της βασίλισσας: «Έχω μια φανέλα του Ρομπέρτο ​​Κάρλος. Αλλά η αγαπημένη μου είναι η φανέλα του φίλου μου του Φερνάντο Ιέρο, ο οποίος ήταν συμπαίκτης μου στην Μπόλτον. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και μιλάμε συχνά»

Για τις προσδοκίες του για τον αγώνα της Τετάρτης: «Θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας. Και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν και ο Ολυμπιακός έχει επιπλέον κίνητρο επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει ποτέ εδώ. Αν κερδίσει, θα στείλει ένα τεράστιο μήνυμα και θα δώσει τεράστια ώθηση στον σύλλογο και το εμπορικό του σήμα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός αναπτύσσεται, παράγει και πουλάει παίκτες όπως ο Κωστούλας, ο οποίος μόλις έφυγε για την Μπράιτον για 35 ή 40 εκατομμύρια».

Για το σημαίνει η Ρεάλ Μαδρίτης για τους Έλληνες: «Νομίζω ότι ήδη ξέρεις την απάντηση. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο βασιλιάς της Ευρώπης. Έχει ιστορία, μεγαλείο και τους καλύτερους παίκτες. Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις για να το περιγράψουν. Είναι ένας γίγαντας. Ακόμα και με ένα στάδιο 200.000 θέσεων, θα το γέμιζαν».

Για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ και την επίδρασή του στον Ολυμπιακό: «Έχει μετατρέψει την ομάδα σε μια μηχανή νίκης. Είναι πειθαρχημένος, έχει ένα σαφές σχέδιο, ξέρει τι θέλει και το απαιτεί από την πρώτη μέρα. Έχει καθιερώσει πρότυπα, μεθοδολογία και στόχους. Είναι πολύ οργανωμένος και η ομάδα το αντικατοπτρίζει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πιο σημαντικός προπονητής στην ιστορία του συλλόγου: κατέκτησε το Conference League, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο που έχει κατακτήσει ποτέ ελληνική ομάδα».

Για Μπαπέ και Βινίσιους: «(Ο Μπαπέ) Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Βελτιώνεται κάθε χρόνο. Καταλαβαίνει τη βαρύτητα του σήματος της Ρεάλ Μαδρίτης και παίζει με συνέπεια. Για να είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, πρέπει να αποδίδει εβδομάδα με την εβδομάδα, όπως ο Ρονάλντο ή ο Ραούλ. Ο Μπαπέ το κάνει αυτό και είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.»

«(Ο Βινίσιους) Είναι διαφορετικός από τον Εμπαπέ, διαφορετικός χαρακτήρας, διαφορετικό στυλ. Είναι εκρηκτικός και πολύ επικίνδυνος. Απέναντι σε τέτοιους παίκτες, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση σε όλο τον αγώνα. Δώσε τους λίγο χώρο και θα κάνουν ζημιά. Ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, αλλά αυτή είναι η πρόκληση του να παίζεις εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης: αν επικεντρωθείς σε αυτούς, άλλοι παίκτες θα αναδυθούν από πίσω. Είναι όλοι ταλαντούχοι, έξυπνοι και παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια, όσο μικρή κι αν είναι, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Και οποιοσδήποτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να το κάνει αυτό».

Για Βινίσιους και Ότο Ρεχάγκελ: «Ναι θα μπορούσε να παίξει για τον Ότο. Γιατί όχι; Ο Ρεχάγκελ ήξερε πώς να χειρίζεται κάθε παίκτη, ακόμα και εκείνους με έντονη προσωπικότητα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε επίσης φλογεροί, όπως οι Ισπανοί. Αλλά ο Ρεχάγκελ ήταν πειθαρχημένος και σοβαρός. Επέβαλε σεβασμό. Ήξερες ότι αυτό που έλεγε ήταν για να βοηθήσει εσένα και την ομάδα. Ο σεβασμός είναι το κλειδί»

Για Τσάμπι Αλόνσο και Βινίσιους: «Η λέξη σεβασμός είναι μικρή, αλλά έχει τεράστια σημασία. Αν δεν δείξουμε σεβασμό, πώς μπορούμε να περιμένουμε να τον λάβουμε;»

Για το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για την ελληνικό αθλητισμό: «Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο και αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας. Ήταν ήδη η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ελλάδα, περισσότερο από τον Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε άλλη και γι' αυτό το όνομά της είναι θρυλικό».